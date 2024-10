V Británii schválili v septembri najviac hypoték za viac než dva roky

Londýn 29. októbra (TASR) - Britské banky schválili minulý mesiac viac než 65.000 hypotekárnych úverov. To je najvyšší počet za viac než dva roky. Uviedla to v utorok britská centrálna banka, ktorej údaje zverejnila agentúra DPA.



Banky v Británii schválili v septembri celkovo 65.600 úverov na bývanie. To je približne o 700 hypoték viac než v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň to predstavuje najvyšší počet úverov od augusta 2022, krátko predtým, než britský trh s bývaním zasiahla kríza. Tú vyvolali otrasy na finančných trhoch, ktoré tak reagovali na plány rozsiahlych daňových úľav vtedajšej britskej premiérky Liz Trussovej.



Záujem o úvery na bývanie podporujú klesajúce úrokové sadzby hypoték reagujúce na kroky centrálnej banky. Bank of England (BoE) znížila začiatkom augusta kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 5 %. Bola to prvá redukcia hlavnej úrokovej sadzby od marca 2020. Na septembrovom zasadnutí centrálna banka ponechala úroky nezmenené, očakáva sa však, že o ďalších 25 bázických bodov ju zredukuje na najbližšom zasadnutí. To sa uskutoční 7. novembra.