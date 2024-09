V Británii ukončí prevádzku posledná uhoľná elektráreň

Ratcliffe-on-Soar 30. septembra (TASR) - Po viac ako 140 rokoch sa v Spojenom kráľovstve prestane vyrábať elektrická energia z uhlia. Posledná uhoľná elektráreň v krajine, ktorá sa nachádza v Ratcliffe-on-Soar juhozápadne od Nottinghamu, ukončí prevádzku v pondelok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.



Spojené kráľovstvo sa stalo prvou priemyselne vyspelou krajinou, ktorá sa vzdáva uhlia ako zdroja energie. "Uhliari môžu byť hrdí na to, že viac ako 140 rokov poháňali krajinu," uviedol Michael Shanks, štátny tajomník pre energetiku z Labouristickej strany, ktorá v krajine vládne od začiatku júla. "Uhoľná éra sa síce končí, ale pre našu krajinu sa práve začína nová éra dobrých pracovných miest v energetike," dodal.



Pred približne 100 rokmi sa takmer všetka elektrina v Spojenom kráľovstve vyrábala spaľovaním uhlia. Dnes už uhlie nehrá takmer žiadnu úlohu a v roku 2023 tvorilo len 1,3 % energetického mixu. Od otvorenia prvej elektrárne v roku 1882 spálili uhoľné elektrárne v Spojenom kráľovstve celkovo 4,6 miliardy ton uhlia a vypustili 10,4 miliardy ton oxidu uhličitého (CO2), čo je podľa klimatického portálu Carbon Brief viac, ako kedy väčšina krajín vyprodukovala zo všetkých zdrojov. Elektráreň v Ratcliffe-on-Soar uviedli do prevádzky v roku 1968.