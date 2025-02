V Británii vzniklo v poslednom kvartáli najmenej firiem v histórii

Londýn 8. februára (TASR) - V Británii vzniklo v poslednom štvrťroku minulého roka menej než 65.500 firiem. Medziročne to predstavuje pokles o takmer desatinu a najnižší počet za akýkoľvek kvartál v histórii meraní. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.



Štatistici tento týždeň zverejnili, že v Británii za posledné tri mesiace minulého roka vzniklo celkovo 65.450 nových podnikov. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená pokles o 8,5 % a zároveň najmenej založených firiem za jeden kvartál od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2017.



Zo 16 hlavných priemyselných sektorov až v 13 počet novozaložených firiem klesol. Najvýraznejší pokles zaznamenali oblasti dopravy a skladovania, nasledovali firemná administratíva a oblasť podporných služieb.



Podnikateľská skupina známa ako Inštitút riaditeľov (Institute of Directors) varovala, že klesajúci trend v oblasti zakladania nových firiem je "znepokojujúci" a vyzvala vládu, aby prijala opatrenia na zmiernenie vysokej záťaže vyvíjanej na podniky.



Nepriaznivý údaj ONS o zakladaní nových firiem čiastočne zmierňujú údaje o počte podnikov, ktoré v poslednom štvrťroku minulého roka ukončili činnosť. Urobilo tak 69.435 firiem, čo je o 7,3 % menej, než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka.