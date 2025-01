V Bruseli sa koná demonštrácia proti dôchodkovej reforme v Belgicku

Brusel 13. januára (TASR) - Desiatky letov boli v pondelok zrušené na letisku v Bruseli, nepremávajú ani dve tretiny vlakov a značne obmedzená bola aj verejná hromadná doprava. Ide o dôsledky národného štrajku za lepšie dôchodky, ktorý zorganizovali hlavné odborové centrály v Belgicku. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR na základe správ belgických médií.



Televízna stanica RTBF pripomenula, že štrajk je sprevádzaný mohutnou demonštráciou odborárov v Bruseli, pričom ide o súčasť širšej série protestných akcií, ktorých cieľom je vyvinúť tlak na vyjednávačov budúcej federálnej vlády. Päť strán zapojených do rokovaní sa už sedem mesiacov nedokáže dohodnúť na zostavení vlády, pričom predmetom sporu sú najmä rozpočtové otázky a dôchodková reforma.



Tri najväčšie odborové zväzy v Belgicku - socialistický (FGTB), kresťanskodemokratický (CSC) a liberálny (CGSLB) - prostredníctvom národného štrajku odsudzujú plány formujúcej sa vládnej koalície, ktoré podľa nich ohrozujú dôchodky občanov.



Generálna tajomníčka CSC Marie-Helene Skaová pre RTBF uviedla, že ani jedna z piatich rokujúcich strán nenamieta proti zámerom ušetriť najmenej tri miliardy eur na dôchodkoch. Podľa nej sú najviac ohrození železničiari a tiež určité kategórie štátnych zamestnancov, ktorí v súčasnosti majú možnosť odísť do dôchodku o niečo skôr.



V sektore dopravy protest najviac cítiť na bruselskom letisku Zaventem, ktoré je najväčšie v krajine. V pondelok letisko zrušilo 40 percent letov, odlety aj prílety, čo v tejto súvislosti potvrdila hovorkyňa spoločnosti prevádzkujúcej letisko. Podľa nej letecké spoločnosti musia prispôsobovať svoju premávku po znižovaní dostupného personálu medzi manipulantmi s batožinou a bezpečnostnými pracovníkmi. Letecká spoločnosť Brussels Airlines v sobotu (11. 1.) uviedla, že bola nútená preventívne zrušiť 50 percent európskych letov, aby zachovala lety na dlhé vzdialenosti.



Aj na letisku Charleroi, druhom najväčšom letisku v krajine, sa v pondelok očakáva výrazné meškanie letov a nie je vylúčené zrušenie viacerých z nich.



Do celonárodných protestov sa zapojili aj učitelia, a to najmä vo Flámsku, ktorí sa rovnako obávajú zníženia svojich dôchodkov. V Bruseli sú zatvorené viaceré školy a zvolaný protest proti plánovanej dôchodkovej reforme by podľa odborových zväzov mali podporiť desaťtisíce učiteľov.