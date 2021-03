Detva 22. marca (TASR) – V budove bývalého školského internátu v Detve vznikne 44 bytov, s rekonštrukciou sa už začalo. Pre TASR to za investora uviedla Mária Čápeková.



„Keďže ide o projekt v top štýle, súčasťou je aj oplotený areál, ktorý bude upravený. Nachádzajú sa v ňom aj záhradky bytov na prízemí,“ dodala. „Detva je momentálne veľmi v kurze, čo sa týka investorov a zamestnávateľov, takže sa predpokladá aj výrazné investičné zameranie týchto bytov. Zároveň sú vhodné aj pre rodiny s deťmi,“ poznamenala Čápeková s tým, že celková investícia je 1.900.000 eur. Investorom je spoločnosť Valrent a obnovu zabezpečuje firma Siroň plus z Detvy.



Vhodný model na ďalšie využitie stavby, ktorá už dlhšie nie je v prevádzke, hľadal Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Podpredseda BBSK Roman Malatinec pre TASR začiatkom roka povedal, že majiteľom internátu je súkromná firma. „Využiť by ho mohla nielen Spojená škola v Detve, ktorá je blízko," spomenul a doplnil, že priestory by mohli mať rôzne využitie. Slúžiť by podľa neho mohli ako domov sociálnych služieb, denný stacionár pre choré deti, chránené bývanie či turistická ubytovňa.



Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková v súčasnosti na otázky TASR odpovedala, že ak sa vlastník budovy už rozhodol využiť tento priestor na byty, kraj na jeho rozhodnutie nemá vplyv a plne ho rešpektuje. „BBSK sa budovu pokúšal získať pre verejnoprospešné využitie, k dohode však neprišlo a kúpa za požadovanú cenu je mimo finančných možností kraja. Pre naše zámery tak budeme hľadať iné vhodné priestory,“ ukončila.