V budúcom roku budú pokračovať kyberútoky zamerané na prácu z domu

Bratislava 11. decembra (TASR) - V budúcom roku budú pokračovať kybernetické útoky s využitím špionážnych softvérov, útoky na dodávateľský reťazec, ale kyberpodvodníci sa opäť zamerajú aj na prácu z domu. V prognóze na rok 2022 to zhrnula kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky.



Najväčší rozmach v budúcom roku predpokladajú experti pri komerčných sledovacích softvéroch, ktoré majú prístup k veľkému množstvu osobných údajov, ako aj k veľkej skupine cieľov. Domnievajú sa, že dodávatelia takéhoto softvéru budú v kyberpriestore usilovne expandovať, až kým vlády nezačnú regulovať jeho používanie.



Odborníci takisto predpovedajú, že mobilné zariadenia budú v roku 2022 vystavené rozsiahlym sofistikovaným útokom. Smartfóny boli pre podvodníkov vždy lákadlom, keďže cestujú so svojimi majiteľmi všade a každý je tak potenciálnym cieľom s úložiskom veľkého množstva cenných informácií. "V roku 2021 sme zaznamenali najviac 'in-the-wild zero-day' útokov na systém iOS v histórii," poznamenali experti s tým, že kým napríklad počítače sú chránené bezpečnostnými riešeniami, v systéme iOS sú takéto produkty obmedzené alebo neexistujú, čo vytvára príležitosti pre podvodníkov.



Experti predikujú aj viac útokov na dodávateľský reťazec, a to s využitím slabín v zabezpečení dodávateľa s cieľom kompromitácie zákazníkov. Podvodníkov dodávateľské reťazce lákajú, pretože umožňujú prístup k veľkému počtu potenciálnych cieľov útoku.



Pokračovať budú aj útoky zamerané na prácu z domu. Kyberpodvodníci budú podľa expertov naďalej zneužívať nechránené alebo nezaplátané domáce počítače, aby sa dostali do korporátnych sietí. "Sociálne inžinierstvo zamerané na krádež prihlasovacích údajov a útoky hrubou silou na korporátne služby, s cieľom získať prístup k slabo chráneným serverom, budú pokračovať," skonštatovali experti.



Podľa odborníkov sa významne zvýši aj počet útokov na zabezpečenie cloudu a outsorcingové služby. Takisto očakávajú aj návrat nízkoúrovňových útokov.