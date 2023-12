V budúcom roku budú vyplácané vyššie maximálne sumy niekoľkých dávok

Bratislava 7. decembra (TASR) - V budúcom roku budú poistenci dostávať zo Sociálnej poisťovne (SP) vyššie maximálne sumy nemocenských, materských, tehotenských a ošetrovných dávok. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu a maximálneho denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú. Informoval o tom vo štvrtok hovorca SP Martin Kontúr.



"Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra budúceho roka, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako približne 85,74 eura," uviedol Kontúr s tým, že pravdepodobný denný vymeriavací základ bude v tomto období asi 21,73 eura.



Ak sa poistenec stane v nasledujúcom roku dočasne práceneschopným, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude asi 47,16 eura. Pri tridsaťdňovom kalendárnom mesiaci tak SP v budúcom roku vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1414,80 eura a pri tridsaťjeden dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1462 eur.



Hovorca informoval, že maximálne denné materské dosiahne hodnotu približne 64,30 eura. Znamená to, že materské bude poisťovňa mamičkám a oteckom či iným určeným poistencom vyplácať maximálne vo výške 1929,30 eura mesačne pri tridsaťdňovom mesiaci alebo 1993,60 eura mesačne pri tridsaťjeden dňovom mesiaci.



Ako uviedla SP, podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať asi 12,86 eura, čo znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne pri tridsaťdňovom kalendárnom mesiaci. Pri tridsaťjeden dňovom kalendárnom mesiaci to bude 398,80 eura.



Maximálne denné ošetrovné bude v budúcom roku predstavovať hodnotu asi 47,16 eura. Dávka ošetrovné, ktorú SP podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1414,80 eura mesačne pri tridsaťdňovom kalendárnom mesiaci. Pri tridsaťjeden dňovom kalendárnom mesiaci pôjde o 1462 eur.