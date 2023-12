V budúcom roku očakávajú analytici znižovanie sadzieb ECB aj Fedu

Bratislava/Frankfurt nad Mohanom/Washington 15. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude pravdepodobne držať svoje úrokové sadzby na aktuálnej úrovni dlhší čas. Znižovať by ich mohla začať v polovici budúceho roka. K rovnakému kroku má v budúcom roku pristúpiť aj americká centrálna banka Fed, avizujú ekonomickí analytici.



Rada guvernérov ECB podľa očakávania ponechala vo štvrtok (14. 12.) druhýkrát po sebe svoje sadzby na pôvodných úrovniach. Kľúčový úrok tak zostal 4,50 %. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš pripomenul vyjadrenia prezidentky banky Christine Lagardovej, že úrokové sadzby už dosiahli úroveň, ktorá pri dostatočne dlhom zachovaní podstatným spôsobom prispeje k včasnému návratu inflácie na cieľovú úroveň.



Na druhej strane si Rada guvernérov ponechala dvere aj naďalej čiastočne otvorené. "Podľa očakávania sa bude aj naďalej riadiť prichádzajúcimi dátami a hodnotením budúcich inflačných výhľadov. Znamená to, že ak ECB v budúcnosti svoje odhady upraví, môže byť prípadne ďalšie zvyšovanie sadzieb opäť témou, ide však o menej pravdepodobný scenár," zhodnotil Kočiš s tým, že diskusia sa v poslednom čase posunula smerom k dĺžke času držania sadzieb na potrebnej úrovni a k ich postupnému zníženiu.



"Očakávame, že ECB začne znižovať svoje základné sadzby koncom 2. štvrťroka 2024 v júni. Očakávania trhov sú optimistickejšie, ale z nášho pohľadu bude ECB voliť opatrnejší postup a v budúcom roku uvidíme tri až štyri zníženia," avizoval analytik s tým, že tieto postupné kroky by mali priniesť úpravu základnej sadzby o 0,75 % až 1 %.



Očakávaný začiatok znižovania sadzieb sa podľa neho v budúcom roku pravdepodobne prejaví aj vo výške úročenia nových úverov. Analytik však upozornil, že v prípade Slovenska môže mať zásadný vplyv aj vývoj ratingu krajiny, ktorý ovplyvní požadované výnosy štátnych dlhopisoch.



"V prípade ďalšieho negatívneho vývoja slovenského ratingu možno očakávať, že dynamika znižovania sadzieb bude nižšia v porovnaní s vývojom na základných sadzbách ECB. Okrem samotného vývoja úrovne základných sadzieb ECB v nasledujúcich mesiacoch tak bude kľúčový aj náš prístup k zodpovednej konsolidácií verejných financií, ktorú finančné trhy pozorne sledujú," dodal Kočiš.



Tento týždeň zasadala aj americká centrálna banka, ktorá v stredu (13. 12.) v súlade s očakávaniami tretíkrát po sebe nezmenila nastavenie menovej politiky. Jej kľúčová sadzba tak zostáva na 22-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %. Fed už pritom verejne hovorí o tom, že budúci rok pristúpi k znižovaniu úrokov, pripomenul analytik Tomáš Vranka z investičnej spoločnosti XTB.



"Jeho boj s infláciou práve aj pomocou úrokových sadzieb vyzerá zatiaľ úspešne a americká ekonomika je stále v dobrej kondícii, keďže rastie a nezamestnanosť je stále nízka. To dáva centrálnej banke priestor na to, aby sadzby znížila," zhodnotil ekonóm.



Aktuálne sa na rok 2024 počíta s troma zníženiami sadzieb spolu o 75 bázických bodov. "To je pre ekonomiku dobrá správa, keďže sa od úrokových sadzieb centrálnych bánk v ekonomikách odvíja mnoho iných vecí. Spomenúť môžeme napríklad výšku úrokových sadzieb na hypotékach ľudí, ktoré by tým pádom mali klesať, ale aj pôžičky pre firmy či to, koľko peňazí ľuďom po zaplatení splátok ostane," doplnil Vranka.