V budúcom roku rozdelia dotácie na územné plány vo výške 1,2 mil. eur

Bratislava 26. novembra (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR prerozdelí v budúcom roku medzi obce a mestá dotácie vo výške 1,2 milióna eur. Využiť ich môžu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. O podporu budú môcť obce, mestá a samosprávne kraje požiadať začiatkom roka 2025. Úrad môže úspešným žiadateľom preplatiť až 80 % oprávnených nákladov. V utorok o tom informovala Stanislava Bordáčová z tlačového odboru UUPV SR.



"Tvorba územného plánu je náročný proces, ktorý si od obcí a miest vyžaduje aj finančný vklad. Napriek tomu, že územný plán je jedným zo základných nástrojov samosprávy, vďaka ktorému sa môže lepšie rozvíjať, stále ho nemá takmer 40 % obcí. Som rád, že sa nám podarilo vyrokovať dvojnásobné navýšenie financií, a to až 1,2 milióna eur. Verím, že vďaka tomu pomôžeme vyššiemu počtu žiadateľov," uviedol predseda UUPV SR Milan Valašík.



O dotácie budú môcť samosprávy žiadať od 15. januára do 15. februára 2025. Cieľom je pomôcť obciam, mestám a krajom naplniť požiadavky zákona o územnom plánovaní, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2024. V súlade s legislatívou totiž musí mať každá obec do 31. marca 2032 schválený nový územný plán v digitálnej podobe.



Z dotácie možno financovať návrh územného plánu obce, územného plánu zóny alebo územného plánu mikroregiónu. O prostriedky na vypracovanie územného plánu mikroregiónu môžu žiadať aj samosprávne kraje, ktoré ich obstarajú po dohode na spoločnú žiadosť viacerých obcí, priblížil úrad.



"Počas prvých dvoch rokov sa o dotácie uchádzalo spolu takmer 250 žiadateľov, úspešných žiadostí bolo 130 a úrad v roku 2023 alokoval sumu zhruba 610.000 eur, rovnako ako v roku 2024. Výzvu sme vyhlásili aj v tomto roku, keďže chceme pomôcť obciam, mestám a vyšším územným celkom. Zameriame sa však výlučne na nové územné plány, dotácie na zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa poskytovať nebudú," spresnil podpredseda UUPV SR Ivan Zizič.



O dotáciu môžu požiadať obce a mestá, ktoré už začali s obstarávaním územných plánov, no nestihli ich uzavrieť pred účinnosťou nového zákona. Podporené môžu byť tiež obce, ktoré chcú previesť svoje existujúce územné plány do digitálnej podoby, a tiež tie, ktoré s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie začali už podľa nového zákona.