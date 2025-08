V budúcom roku zdravotníci odhadujú výdavky na 34 miliónov eur

Bratislava 3. augusta (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) plánuje v roku 2026 výdavky vyše 34,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na roky 2026 až 2028, ktorý úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Počíta s výraznými investíciami do modernizácie informačných systémov, výstavby novej budovy pre pracovisko súdnolekárskej a patologicko-anatomickej činnosti (SLaPA) a vybudovania pobočky v Banskej Bystrici.



„Bežné výdavky v návrhu rozpočtu zaznamenali nárast o 2.889.901 eur, t. j. o 10,4 percenta oproti rozpočtu na rok 2025, najmä z dôvodu personálneho a materiálno-technického zabezpečenia zvýšeného počtu požiadaviek na výkon toxikologických vyšetrení a výrazného nárastu výdavkov na systémovú a aplikačnú podporu nových informačných systémov,“ priblížil predkladateľ.



ÚDZS tiež počíta v nasledujúcom roku s celkovými príjmami vo výške 59,5 milióna eur, čo predstavuje nárast o 2,89 milióna eur oproti aktuálne platnému rozpočtu. Dôvodom je najmä predpokladané zvýšenie príspevku od zdravotných poisťovní o 2,95 milióna eur a vyššie príjmy z činnosti úradu.



Časť príjmov majú tvoriť aj prostriedky prenesené z predchádzajúcich rokov, ktorých objem sa však podľa úradu medziročne znižuje. „Pokles zostatkov je spôsobený najmä obnovou a doplnením prístrojového vybavenia pracovísk SLaPA v súvislosti so zvýšeným počtom toxikologických vyšetrení,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.



Celkové výdavky v roku 2027 sú v návrhu rozpočtované vo výške približne 37,7 milióna eur s medziročným nárastom oproti roku 2026 o 9,87 percenta z dôvodu pokračovania výstavby vlastnej budovy v Banskej Bystrici a v roku 2028 vo výške zhruba 36,2 milióna eur s medziročným poklesom oproti roku 2027 o 4,09 percenta.



Ukončenie pripomienkového konania je naplánované do 11. augusta.