V bývalom Istrocheme má vzniknúť polyfunkčný súbor za 200 mil. eur

Bratislava 9. januára (TASR) - V bývalom areáli chemického podniku Istrochem v Bratislave má vyrásť polyfunkčný súbor. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť UNL, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Za projektom stojí developer Penta Real Estate. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú odhadované na približne 200 miliónov eur.



Výstavba má byť ohraničená Odborárskou a Vajnorskou ulicou, územie tiež susedí so zástavbou obchodov, servisov a služieb, z ďalšej strany zas susedí s nezastavaným územím s porastom drevín. Účelom navrhovanej činnosti je podľa investora vybudovanie súboru bytových domov, administratívnej budovy a prevádzok občianskej vybavenosti.



"Územie s rozlohou približne 4,5 hektára bolo v minulosti súčasťou areálu Istrochemu - bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova, v ktorom je identifikovaných niekoľko environmentálnych záťaží," podotkol investor v zámere s tým, že pozitívom navrhovanej činnosti je ich čiastočné odstránenie. Priblížil, že v lokalite Vajnorská bolo prieskumnými prácami potvrdené znečistenie horninového prostredia a podzemnej vody anorganickými aj organickými látkami.



Vyrásť má celkovo šesť objektov a základná výšková hladina má dosahovať maximálne osem nadzemných podlaží. Počíta sa tiež s vybudovaním celkovo 2072 parkovacích miest. "S výnimkou administratívneho objektu je navrhnutá zástavba prevažne bytová, pričom retailové priestory sú umiestnené výlučne v parteri, a to v miestach s očakávaným vysokým pohybom ľudí," ozrejmil v zámere.



Výstavba sa má konať v piatich etapách. Predpokladaný začiatok je v budúcom roku, jej ukončenie sa odhaduje v roku 2035. Predpokladaný termín začiatku prevádzky investor uvádza v roku 2028.



Penta Real Estate Holding Limited je podľa obchodného registra spoločníkom UNL.