V Bzinciach pod Javorinou zrekonštruovali historickú zvonicu
Autor TASR
Bzince pod Javorinou 22. septembra (TASR) - V miestnej časti obce Bzince pod Javorinou Hrušov v okrese Nové Mesto nad Váhom zrekonštruovali v rámci cezhraničného projektu historickú zvonicu. V partnerskej moravskej obci Babice z projektu zafinancovali folklórny festival s predstavením folklórnych súborov a tradičných remeselníkov z oboch regiónov či vytvorenie interaktívnej platformy s cyklomapami a turistickými trasami. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
„Som rád, že administrátorom Fondu malých projektov na slovenskej strane hranice je práve TSK. Tento projekt bol určite veľmi dobre vypracovaný, keď bol schválený a následne zrealizovaný. Teším sa, že oba prihraničné regióny takýmto spôsobom spolupracujú,” povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Súčasťou ďalšieho projektu v Bzinciach pod Javorinou bola komplexná obnova kultúrneho domu, ktorý v 60. rokoch minulého storočia prestavali z pôvodnej ľudovej školy. Obec Bzince pod Javorinou získala dotáciu na zníženie energetickej náročnosti stavby z Environmentálneho fondu.
Investícia predstavovala 194.000 eur, obec sa podieľala na kofinancovaní sumou 7000 eur. V rámci rekonštrukcie realizovali výmenu a zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa i výmenu okien a dverí.
