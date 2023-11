V. Čabi: Nová európska smernica má pomôcť pri odmeňovaní aj ženám v SR

Bratislava 10. novembra (TASR) - V marci tohto roka boli v Európskom parlamente (EP) prijaté nové pravidlá, ktoré sa týkajú transparentnosti odmeňovania. Firmy v Európskej únii (EÚ) budú musieť zverejňovať informácie, ktoré zamestnancom uľahčia porovnanie platov a odhalenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Dotknú sa najmä zamestnávateľov a mali by pozitívne ovplyvniť aj ženy na Slovensku. V piatok to na konferencii Equal Pay Day uviedla hlavná štátna radkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Veronika Čabi.



"Rovnaká mzda neovplyvňuje iba naše súčasné fungovanie, ale aj naše dôchodky, nové pravidlá sú veľmi potrebné. Môže sa nimi posilniť postavenie žien tak, aby mali rovnaké podmienky ako muži," povedala Čabi s tým, že nové pravidlá sa dotknú najmä zamestnávateľov, ktorí budú musieť zverejňovať informácie o výške miezd rozčlenené podľa pohlavia. Bude zakázané utajovať výšku platu.



Podľa Čabi je však potrebné vypracovať analýzu, koho sa to bude týkať. Tiež sa musia vyfiltrovať zamestnávateľov, s ktorými sa budú viesť aj konzultácie. Vytvoria sa aj pracovné skupiny, do smernice plánujú zapojiť aj sociálnych partnerov. Následne bude potrebné novelizovať viacero právnych predpisov, najmä Zákonník práce.



Smernica má vstúpiť do platnosti v roku 2027. Čabi upozornila na to, že na Slovensku je rozdiel v odmeňovaní mužov a žien na úrovni viac ako 16 %. Nová smernica má tak odhaliť, ako sú odmeňovaní muži a ženy na rovnakých pracovných pozíciách.



Výkonná riaditeľka Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko Andrea Gontkovičová uviedla, že mzdové ohodnotenie žien a mužov sa oproti minulým rokom na Slovensku zlepšuje. "Postupne sa situácia zlepšuje, v minulosti bol mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami vyšší ako 30 %, dnes sme na úrovni niekde medzi 16 % a 17 %. Ak každá žena pridá ruku k dielu, zlepší sa to rýchlejšie," povedala Gontkovičová.