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V Čachticiach otvoria obnovenú parkovú záhradu Draškovičovho kaštieľa
Obnovou parku vznikol nový verejný priestor.
Autor TASR
Čachtice 21. augusta (TASR) - Trenčianske múzeum v Trenčíne sprístupní v sobotu (22. 8.) verejnosti zrevitalizovanú parkovú záhradu Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Obnovou parku vznikol nový verejný priestor podporujúci medzigeneračné stretávanie, organizáciu kultúrnych podujatí a budovanie pozitívneho vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu regiónu. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho múzea Katarína Špačková.
Projekt realizovalo Trenčianske múzeum v Trenčíne v rámci Programu Slovensko s podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové výdavky projektu dosiahli viac ako 522.000 eur.
Ministerstvo poskytlo nenávratný finančný príspevok vo výške 342.221 eur, Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Trenčianskeho múzea sa na financovaní projektu podieľal sumou takmer 55.000 eur. Ostatné náklady vo výške 125.606 eur hradilo Trenčianske múzeum v Trenčíne z vlastných zdrojov.
Nová parková záhrada nebude slúžiť len ako oddychová zóna. Stane sa aj priestorom pre vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity, odborné semináre z oblasti histórie a kultúrnych štúdií, workshopové aktivity či školské programy. Návštevníkom poskytne možnosti outdoorového vzdelávania, poznávania regionálnej histórie a aktívneho trávenia voľného času.
„Obnovená parková záhrada predstavuje prirodzené pokračovanie komplexnej revitalizácie Draškovičovho kaštieľa. Vytvorili sme priestor, ktorý spája históriu, kultúru, vzdelávanie, oddych a komunitný život. Veríme, že sa stane obľúbeným miestom pre návštevníkov múzea, ale aj pre obyvateľov Čachtíc a celého regiónu,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.
Projekt realizovalo Trenčianske múzeum v Trenčíne v rámci Programu Slovensko s podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové výdavky projektu dosiahli viac ako 522.000 eur.
Ministerstvo poskytlo nenávratný finančný príspevok vo výške 342.221 eur, Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Trenčianskeho múzea sa na financovaní projektu podieľal sumou takmer 55.000 eur. Ostatné náklady vo výške 125.606 eur hradilo Trenčianske múzeum v Trenčíne z vlastných zdrojov.
Nová parková záhrada nebude slúžiť len ako oddychová zóna. Stane sa aj priestorom pre vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity, odborné semináre z oblasti histórie a kultúrnych štúdií, workshopové aktivity či školské programy. Návštevníkom poskytne možnosti outdoorového vzdelávania, poznávania regionálnej histórie a aktívneho trávenia voľného času.
„Obnovená parková záhrada predstavuje prirodzené pokračovanie komplexnej revitalizácie Draškovičovho kaštieľa. Vytvorili sme priestor, ktorý spája históriu, kultúru, vzdelávanie, oddych a komunitný život. Veríme, že sa stane obľúbeným miestom pre návštevníkov múzea, ale aj pre obyvateľov Čachtíc a celého regiónu,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.