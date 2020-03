V čase krízy pomôžu úspory aj obmedzenie výdavkov na nevyhnutné veci

Bratislava 26. marca (TASR) - Výpadok príjmov môžu ľudia v súčasnosti riešiť viacerými spôsobmi. V prípade problémov so splácaním úveru, treba kontaktovať svoju banku čím skôr, ušetriť môžu aj na niektorých poplatkoch v bankách, pomôže aj odkladanie akejkoľvek sumy bokom.



Počas krízového obdobia je v domácnosti každé euro dobré. Ak občana trápia spotrebné úvery, debet na účte či úver z kreditnej karty, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik odporúča, aby spojil všetky svoje úvery do jedného, lacnejšieho. "Jeho splatnosť by si mal natiahnuť na maximum, aby mal čo najnižšie splátky. Nielen že tak ušetrí človek na úrokoch a poplatkoch, ale splátka môže byť výrazne nižšia," tvrdí Búlik.



V poslednom období banky zvyšovali poplatky za vedenie účtov a operácie v bankách. "Je preto užitočné pozrieť sa teraz na to, ako na poplatkoch platiť čo najmenej. Ak má klient prebytočné bankové účty z minulosti, mal by ich zrušiť čím skôr. Nový účet si v budúcnosti môže založiť kedykoľvek a ešte za to dostanete od bánk benefity navyše," hovorí Búlik.



Každý zamestnaný by si mal zo svojho príjmu odkladať čo najviac, aby si zväčšil svoju rezervu. Ideálne je, ak si človek zriadi trvalý príkaz na maximálnu sumu, akú vie ušetriť a z bežného účtu si ju môže posielať na iný, napríklad sporiaci účet. "Ak by človek neskôr prišiel o prácu, alebo by mu klesol príjem, usporené peniaze pomôžu splácať úvery a záväzky a udržať si životný štandard," hovorí Búlik.



Pomôcť k lepšej finančnej situácii môže aj sledovanie mesačných výdavkov. "Na úvod je dobré si začať zapisovať aspoň pravidelné a najväčšie výdavky a postupne prejsť aj k tým menším, každodenným," radí Búlik. Vďaka zapisovaniu výdavkov budú ľudia presne vedieť, koľko a na čo míňajú a kde majú možnosť ušetriť.



V krízovej situácii je vhodné znížiť všetky možné výdavky na minimum. "Medzi také, na ktoré má zmysel sa bližšie pozrieť práve v tomto čase, je platba za televíziu, mobilný paušál, internet, plyn či elektrinu," doplnil Búlik. Pomôže aj odhlásenie sa z rôznych mailing listov, ktoré ľudí nabádajú na nákupy. "Počas najbližšieho obdobia nakupujte len veci, ktoré naozaj potrebujete a ktorých nákup si riadne premyslíte," odporúča Búlik.