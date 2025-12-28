< sekcia Ekonomika
V čase rastúcich výdavkov pomôže kontrola nad rodinným rozpočtom
Každý krok k lepšej kontrole domáceho rozpočtu môže podľa odborníka znamenať finančnú úľavu.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Mnohým domácnostiam sa v budúcom roku aj v dôsledku nových konsolidačných opatrení zvýšia výdavky a budú tak musieť prehodnotiť svoje finančné správanie. V čase rastúcich nákladov je potrebné získať kontrolu nad rodinným rozpočtom, odbúrať zbytočné výdavky a nastaviť si zdravé finančné návyky, upozornil investičný analytik spoločnosti Fingo.sk Jakub Nagy.
„Rok 2026 bude pre Slovákov finančne náročnejší. O to dôležitejšie je mať prehľad o každom zarobenom aj minutom eure. Systematický poriadok vo financiách môže domácnostiam priniesť efekt podobný zvýšeniu príjmu. Úspory často nespočívajú vo veľkých rozhodnutiach, ale v tých každodenných,“ zdôraznil.
Každý krok k lepšej kontrole domáceho rozpočtu môže podľa odborníka znamenať finančnú úľavu. Rodiny, ktoré si priebežne robia poriadok vo financiách, kontrolujú výhodnosť svojich zmlúv a zároveň pravidelne sporia, vstupujú do náročných období s väčším pokojom a istotou. „Starostlivosť o financie nie je o obmedzovaní, ale o inteligentných voľbách. Už pár jednoduchých opatrení môže rodine mesačne ušetriť desiatky či stovky eur,“ konštatoval Nagy.
Odporúča začať jednoduchým krokom a prehľadne si zaznamenať všetky príjmy aj výdavky. Stačí si stiahnuť výpis z účtu za posledný mesiac a rozdeliť výdavky na fixné a variabilné. Fixné sú tie, ktoré sú nevyhnutné. Ide napríklad o nájomné, hypotéku, energie, poistenie, dopravu či sporenie. Variabilné sa môžu meniť podľa nálady alebo plánov, ako napríklad návšteva kaviarne, nákup oblečenia, financovanie výletov či rôznych záujmov.
Pri lepšom prehľade v rozpočte ľudia podľa analytika ľahko odhalia „tichých žrútov peňazí“. Môže ísť napríklad o staré predplatené aplikácie alebo streamingové služby, ktoré už nepoužívajú, neaktívne členstvá vo fitness alebo iných kluboch, cestovné poistenie pripojené k účtu či automatické poplatky za bankové produkty alebo iné služby, na ktoré zabudli. „Tento jednoduchý krok vie prekvapivo ušetriť nemalé peniaze,“ zhodnotil Nagy.
Mnohé domácnosti tiež podľa neho každý mesiac preplácajú desiatky, ale aj stovky eur na nevýhodných úveroch. S klesajúcimi úrokmi na hypotékach sa napríklad oplatí zvážiť refinancovanie alebo požiadať banku o nižšiu sadzbu. Pri viacerých pôžičkách môže zase výrazne znížiť splátky ich spojenie do jedného úveru s lepším úrokom, vysvetlil analytik.
Upozornil aj na to, že finančné problémy často nevznikajú z veľkých nákupov, ale z malých impulzívnych rozhodnutí. Napríklad pri pokazenej práčke netreba vždy hneď kupovať novú, rovnako nie je nutné mať stále nový model telefónu. „Premyslené rozhodnutia sú základom finančnej pohody. Často je lepšie jeden deň počkať, ako neskôr ľutovať,“ zdôraznil Nagy.
Neplánované výdavky, výpadok príjmu či porucha auta dokážu tiež výrazne ovplyvniť domácnosť. Riešením je podľa analytika tvorba finančnej rezervy. Ideálne je mať nasporenú sumu vo výške minimálne troch, ideálne šiestich mesačných príjmov. „Práve finančná rezerva je záchranná brzda, vďaka ktorej rodina ustojí nečakané situácie bez pôžičiek a stresu,“ doplnil.
