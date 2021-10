V Čebovciach chcú postaviť vinárstvo za 1,9 milióna eur

Čebovce 12. októbra (TASR) – Vinárstvo, slúžiace na výrobu vína a tiež reštauráciu a penzión v náklade 1,9 milióna eur, plánuje v Čebovciach v okrese Veľký Krtíš postaviť spoločnosť Pivnica Čebovce.



Ako spoločnosť uvádza vo svojom zámere na stránke enviroportal.sk, vinárstvo chce spracovávať na červené a biele víno celkom 75 ton hrozna ročne.



Navrhovaný objekt s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 60,90 metra krát 37 metrov bude s dvoma nadzemnými podlažiami so zelenou strechou. Postavený má byť do dvoch rokov od vydania právoplatného stavebného povolenia.



Komplex by mal po sprevádzkovaní zamestnať približne desať ľudí.