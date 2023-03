V centrách zdieľaných služieb v roku 2021 dosiahli tržby 2,5 mld. eur

Bratislava 21. marca (TASR) - Celkové tržby 42 spoločností v centrách zdieľaných služieb na Slovensku dosiahli v roku 2021 2,5 miliardy eur, čo je za posledných šesť rokov najvyššia suma. Zároveň tržby piatich najväčších firiem tvoria každoročne 36 až 40 percent celkových tržieb týchto spoločností. Spoločnosti z tohto sektora zamestnávajú viac ako 32.000 ľudí, vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat.



Medzi najväčšie centrá zdieľaných služieb podľa tržieb patria IBM, Dell, Vertiv, Henkel či AT&T, ktorých zisk tvorí takmer 40 % zo zisku 42 medzinárodných spoločností z tohto odvetia. Podľa analýzy zamestnávajú viac ako 32.000 ľudí a vyplácajú nadpriemerné mzdy, v spoločnostiach AT&T alebo Dell na úrovni viac ako 2800 eur mesačne.



Najvyššie tržby za rok 2021 má spomedzi týchto spoločností IBM, konkrétne viac ako 244 miliónov eur. Druhou v poradí je spoločnosť Dell, ktorá v roku 2021 zarobila viac ako 228 miliónov eur. Treťou v poradí je spoločnosť Vertiv s tržbami viac ako 209 miliónov eur. Najvyšší čistý zisk spomedzi centier zdieľaných služieb mala v minulom roku spoločnosť Henkel, ktorej čistý zisk dosahoval 12,3 milióna eur.



Sumárne najviac ľudí pracuje pod značkou Deutsche Telekom, a to viac ako 4900. Reálny počet pracujúcich však môže byť ešte vyšší, pretože spoločnosti môžu poskytovať prácu stovkám až tisíckam iných ľudí, ktorých služby si objednávajú prostredníctvom agentúr.



Nadnárodným spoločnostiam sa často vytýka, že síce tvoria pridanú hodnotu a pracovné miesta na Slovensku, avšak čistý zisk odvádzajú svojim zahraničným matkám. FinStat upozornil, že napríklad spoločnosť Henkel z čistého zisku viac ako päť miliónov eur v roku 2020 zúčtovala viac ako 4,8 milióna eur na nerozdelený zisk minulých rokov s následným vyplatením dividend. Zvyšok putoval ako príspevok do sociálneho fondu. IBM v ten istý rok dosiahla zisk vo výške necelých desať miliónov eur, ktorého tretinu previedla na nerozdelený zisk minulých období.



Centrá zdieľaných služieb zamestnávajú na Slovensku desaťtisíce ľudí. Podniky z tohto sektora ponúkajú škálu servisných a podporných služieb svojim materským firmám v zahraničí. Materské spoločnosti týchto spoločností zvyčajne pôsobia v IT sektore, financiách alebo telekomunikáciách a dcérske spoločnosti im poskytujú podporné služby, ako je marketing, manažment ľudských zdrojov, riadenie účtovníctva či financií či technickú podporu. Niektoré pozície sa aj na Slovensku zaoberajú hlavnou činnosťou ich materských spoločností, avšak aj tieto pozície môžu byť v budúcnosti ohrozené rozvojom technológií umelej inteligencie.