V centre Košíc pribudne oplotenie kvôli prácam na polyfunkčnom dome

Košice 25. marca (TASR) - Na rohu ulíc Južná trieda a Námestie osloboditeľov pribudne tento týždeň oplotenie, dôvodom sú práce na polyfunkčnom dome Južná trieda. TASR o tom informovala spoločnosť Cresco Real Estate. Projekt má do centra Košíc priniesť 286 apartmánov.



Spoločnosť v rámci výstavby pokračuje archeologickým prieskumom, prekládkou inžinierskych sietí a následne aj so samotnou výstavbou hlavného objektu. Výkonný riaditeľ firmy Ján Krnáč vidí v zámere príležitosť pre revitalizáciu a obnovu zanedbanej plochy v centre na živý mestský blok. Podľa neho to dá územiu novú hodnotu. "Po dokončení prinesie obyvateľom aj mestu kvalitný urbanizmus, modernú architektúru a príjemný verejný priestor," tvrdí.



Za architektonickým návrhom stojí slovenské architektonické štúdio What Architects, ktoré vyhralo medzinárodnú architektonickú súťaž. Zúčastnilo sa jej sedem domácich aj zahraničných ateliérov.



Projekt oproti pôvodnému návrhu počíta s väčším verejným priestorom vrátane malého námestia, stromovej aleje pozdĺž Južnej triedy, ale aj s investíciami do zlepšenia dopravnej situácie v tejto lokalite. "Na vlastné náklady a nad rámec požiadavky technických noriem vybudujeme svetelnú signalizáciu v napojení projektu do ulice Južná trieda, čím sa zníži riziko kolízií pri pripájaní áut prichádzajúcich na túto dopravnú tepnu," dodal projektový manažér spoločnosti Cyril Chovan. Novopostavené apartmány majú mať k dispozícii 304 parkovacích miest v podzemnej garáži.



Cresco Real Estate vstúpilo do projektu v roku 2022. Pripomína, že v minulosti stálo na mieste 30 rokov torzo nikdy nedostavaného zámeru kongresového centra z čias bývalého režimu, ktoré bolo v roku 2012 zbúrané.



Podľa zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) vlani v septembri má byť polyfunkčný dom kategorizovaný ako nebytový, pričom má slúžiť na krátkodobé alebo dlhodobé bývanie. Stavba má mať dve podzemné a päť až deväť nadzemných podlaží. Celková zastavaná plocha predstavuje viac ako 3000 metrov štvorcových. Investor odhadol náklady na 20 miliónov eur. Ukončenie výstavby je plánované v roku 2028.