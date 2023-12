V centre Levíc by mala vyrásť stovka nových bytov

Levice 13. decembra (TASR) - V centre Levíc by mala vzniknúť stovka nových bytov v troch bytových domoch. Postaviť ich plánuje spoločnosť DOAS, a.s. Bratislava. Projekt Green City bude nadväzovať na existujúcu zástavbu bytových a rodinných domov a napojený bude na existujúcu infraštruktúru na ulici Červenej armády a Komenského. Celkové investičné náklady odhadol investor v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie na 9,7 milióna eur.



Bytový komplex troch samostatne stojacich bytových domov vznikne na celkovej ploche pozemku 10.374 metrov štvorcových, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Bytové domy plánuje investor stavať systémom komplexnej prefabrikácie. Celkovo by sa malo v troch objektoch nachádzať sto bytových jednotiek rôzneho typu a 14 nebytových jednotiek s 21 prenajímateľnými priestormi pre služby a administratívu. Súčasťou projektu Green City budú inžinierske siete, spevnené plochy, odstavné a parkovacie stojiská.



Každý z bytových domov je navrhnutý ako samostatne stojaci, dva so šiestimi a jeden s piatimi nadzemnými podlažiami. Projekt uvažuje s výstavbou rôzneho typu bytov od garsónok po štvorizbové byty. Podľa rozlohy bude 69 bytov do 60 metrov štvorcových a 31 bytov do 90 metrov štvorcových. Výstavbu plánuje spoločnosť rozbehnúť po vydaní stavebných povolení, jej ukončenie je naplánované do konca roka 2026.