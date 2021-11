V Česku končí ďalší dodávateľ energií Ray Energy

Praha 17. novembra (TASR) - Energetická kríza si v Česku vyžiadala ďalšiu obeť. Po spoločnostiach Bohemia Energy, Kolibřík Energie a A-Plus končí ďalší dodávateľ energií, firma Ray Energy. Tá ukončenie činnosti oznámila v utorok 16. novembra.



Ako uviedol server e15.cz, ktorý sa odvolal na CNN Prima News, zákazníci však neprejdú automaticky k dodávateľom poslednej inštancie. Osloví ich firma SPP CZ, u ktorej Ray Energy zabezpečila svojim zákazníkom možnosť dodávok energií. Do piatka by mala poslať ponuku a zabezpečiť prevod odberného miesta.



"Stále sme verili, že sa nám súčasnú situáciu na energetickom trhu podarí prekonať. Čakali sme, že vo chvíli, keď do Európy začne prúdiť plyn z Ruska, začne sa energetický trh postupne stabilizovať. Naše predpoklady sa však nenaplnili," uviedli v liste zákazníkom majitelia Ray Energy Petr Soustružník a Iveta Bicková. Ako dodali, fungovanie za takto nepredvídateľných podmienok už pre nich nie je možné.



Ray Energy dodávala elektrinu takmer 2500 zákazníkom a plyn zhruba 480 odberateľom. Spoločnosť sa tak radí medzi menších dodávateľov. Oznámenie o ukončení dodávok dostal OTE od spoločnosti v utorok v popoludňajších hodinách.