V Česku majú model financovania jadrových blokov

Praha 2. júla (TASR) – Investormi nových jadrových zdrojov majú byť dcérske firmy energetickej spoločnosti ČEZ – EDU II pre jadrovú elektráreň Dukovany a ETU II pre jadrovú elektráreň Temelín.



Navrhovaný investorský model bude v pondelok (8. 7.) schvaľovať vláda. Počíta sa s tým, že investície by mali byť platené skupinou ČEZ. Ako podpora štátu budú podľa návrhu uzavreté zmluvy medzi štátom a ČEZ, ktoré umožnia zabezpečiť získanie úveru pre stavbu za výhodných podmienok podobných tomu, ako by si požičiaval štát. V utorok o tom informoval portál spravodajského kanála ČT24.cz.



„Štát bude zároveň garantovať stabilitu legislatívneho a regulatívneho prostredia a prípadné kompenzácie pri jeho zmene," uvádza sa v podkladoch pre vládu.



Podľa predchádzajúcich informácií má stáť nový jadrový blok v Česku menej ako 100 miliárd Kč (3,92 miliardy eur).