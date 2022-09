V Česku protestujú pôdohospodári proti dotačnej politike vlády a EÚ

Praha 15. septembra (TASR) - Naprieč Českom protestujú pôdohospodári proti dotačnej politike českej vlády aj Európskej únie. Prekáža im, že vláda rozhodla o väčšom prídele financií pre menších farmárov. Chcú tiež upozorniť na to, aký vplyv majú na ich podnikanie ekologické opatrenia zavedené na európskej úrovni. Uviedli to vo štvrtok zástupcovia Agrárnej komory ČR a Poľnohospodárskeho zväzu ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Naším primárnym záujmom je produkovať kvalitné, bezpečné a cenovo dostupné potraviny," povedal prezident Agrárnej komory Jan Doležal. Bránia im v tom podľa neho vysoké ceny energií a pripravované environmentálne obmedzenia, ktoré súvisia s tzv. európskou Zelenou dohodou.



Protest pôdohospodárov začal pred pražským Kongresovým centrom, kde sa na neformálnom rokovaní stretnú ministri pôdohospodárstva celej Únie. Organizátori protestu rozdávali ľuďom české jablká a zemiaky. Chcú upozorniť na možné zníženie produkcie.



Zástupcovia organizácií uviedli, že Green Deal nechcú zrušiť. "My proti nemu nie sme. Ale žiadame prerobenie celého Green Dealu a päťročný odklad tak, aby sa stabilizovali dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ktoré boli narušené nielen covidom, ale aj tým, že EÚ dovolila, že sa môžu obchodovať emisné povolenky," povedal predseda Asociácie samostatných odborov ČR Bohumír Dufek.



Na protest prišiel aj výkonný podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Andrej Gajdoš. "Aj my poľnohospodári chceme zelenú planétu. Chceme čistú vodu, čistú úrodnú pôdu, čisté ovzdušie pre nás, pre svoje deti, pre vás, pre budúcnosť," povedal Gajdoš. Nie je však podľa neho zodpovedné zavádzať ďalšie ekologické opatrenia.



Organizátori tiež na štvrtok ohlásili protestné jazdy. Podľa predsedu Poľnohospodárskeho zväzu ČR Martina Pýchu má ísť o tisíce kusov strojov, ktoré budú v kolónach prechádzať vo všetkých krajoch. Za možné dopravné komplikácie sa ľuďom ospravedlnil. Dodal však, že bojujú o možnosť vyrábať potraviny za dostupné ceny pre všetkých.



Spoločné memorandum podpísali zástupcovia pôdohospodárskych organizácií krajín Vyšehradskej štvorky, Bulharska, Chorvátska, Estónska, Litvy a Rumunska.



Voči akcii sa ohradila Asociácia súkromného pôdohospodárstva, ktorá združuje malých farmárov. Protest je podľa nich na objednávku úzkej skupiny majiteľov najväčších agropodnikov. Ministerstvo pôdohospodárstva na protest podľa informácií Českej televízie reagovalo vyhlásením, že nie je možné rezignovať na environmentálne ciele.