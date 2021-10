V Česku rastie dopyt po bytoch vo vylúčených lokalitách

Praha 23. októbra (TASR) - Cena nehnuteľností v Česku už niekoľko rokov vytrvalo rastie. Týka sa to aj bytov v sociálne vylúčených lokalitách, ktoré sú na českom realitnom trhu stále vyhľadávanejšie. Záujem o ne majú najmä investori, ktorí špekulujú vzhľadom na dlhodobý rast ich ceny a spoliehajú sa aj na celkovú transformáciu týchto oblastí.



Pre investorov, ktorí stavili na kompletnú transformáciu českého bytového fondu, sú nehnuteľnosti v sociálne vylúčených lokalitách zaujímavé vzhľadom na ich dlhodobé zhodnotenie. "Na príkladoch zo zahraničia vidíme, že táto transformácia nie je taká nereálna, ako sa mnohí domnievajú," citoval Vladimíra Zuzáka z realitnej kancelárie Maxima Reality server iDNES.cz.



Podľa Františka Broža z Bezrealitky.cz podstúpi zmenu viacero lokalít v severných Čechách, kde investori stavili na zhodnotenie spojené s plánmi na vybudovanie vysokorýchlostnej trate alebo na útlm hnedouhoľnej ťažby. "Podobné je to napríklad na Ostravsku, kde sa lokality s predsudkami stávajú vyhľadávaným miestom na bývanie," povedal Brož.



V dopyte tak evidentne nastal posun, keďže ešte pred pár rokmi investovali do podobných nehnuteľností vo veľkom takmer výhradne špekulanti v súvislosti so sociálnym bývaním. Dnes sa z nich stáva zaujímavá investícia aj pre bežných Čechov, ktorí hľadajú spôsob uloženia svojich úspor.



"Za posledných päť rokov vzrástol tento záujem až trojnásobne. Najväčší dopyt je po oblastiach, ktoré sú blízko veľkých miest a kde je najväčšia šanca na postupnú premenu," myslí si Vladimír Zuzák.



Takéto nákupy však nie sú bez rizika. "Ak investor nepozná lokalitu a problematiku sociálneho bývania naozaj dobre, môže naraziť na neplatičov, na boj s úradmi, na zničenie svojho majetku. Investícia v týchto lokalitách je lákavá, ale vykúpená obrovským rizikom," uviedol Jiří Knechtl z Reality.iDNES.cz.



Podľa posledných údajov je v Česku asi 600 sociálne vylúčených lokalít, kde žije zhruba 115.000 ľudí. "Nejde však iba o mediálne známe lokality, ako sú napríklad ústecký Mojžíř alebo litvínovský Janov. Sociálne vylúčené lokality sú v podstate v každom kraji," doplnil Miroslav Barták, ktorý pôsobí na Fakulte sociálne ekonomickej Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.



Ceny nehnuteľností v sociálne vylúčených lokalitách sú preto nízke. Ako pre iDNES.cz povedal Milan Vršecký z realitnej kancelárie RE/MAX, v Ústeckom kraji je možné kúpiť štandardný panelový byt s veľkosťou 60 štvorcových metrov a dispozíciou 2+1 za 1,3 milióna Kč (50.672 eur). Podobný byt vo vylúčených lokalitách však stojí často o 50 % menej, prípadne je ešte lacnejší.



(1 EUR = 25,655 CZK)