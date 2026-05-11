V Česku rastie záujem o elektromobily, rastie aj dovoz jazdených áut
Od januára do marca sa v Česku registrovalo takmer 3500 nových elektromobilov, marcových 1541 vozidiel znamenalo mesačný rekord.
Autor TASR
Praha 11. mája (TASR) - Záujem o elektromobily v Česku výrazne rastie. Okrem rekordných registrácií nových vozidiel sa zvyšuje aj dovoz jazdených áut. Jedným z hlavných dôvodov sú prudko zdražujúce pohonné látky. Informoval o tom server novinky.cz.
„Vojna na Blízkom východe zmenila štruktúru trhu. Predaj elektromobilov sa len v apríli takmer strojnásobil,“ povedala Novinkám Karolína Topolová, generálna riaditeľka AAA Auto, najväčšieho obchodníka s jazdenými autami v Česku. Podiel elektromobilov na celkovom počte jazdených áut vzrástol v apríli z 1,4 % na 4,1 %.
Od januára do marca sa v Česku registrovalo takmer 3500 nových elektromobilov, marcových 1541 vozidiel znamenalo mesačný rekord. Poukázala na to analýza Centra dopravního výzkumu.
Na celkovom predaji nových áut sa elektromobily podieľali od januára do apríla vyše 6 %. Ľudia ich kúpili viac ako 5000, čo je takmer o pätinu viac než v rovnakom období minulého roka. Zvýšil sa aj predaj hybridov, a to o 16 % na takmer 23.600 kusov.
Dopyt po elektromobiloch rastie okrem iného aj pre zvyšujúce sa ceny benzínu a nafty. Tie zdražujú od konca februára, keď Izrael a USA napadli Irán. Konflikt narušil dopravu v Hormuzskom prielive, ktorým bežne prechádza asi pätina svetových dodávok ropy. Výpadky spôsobili prudký rast cien ropy, čo sa premietlo do pohonných látok.
AAA Auto predalo tento rok už viac než 1100 elektrických áut, čo je viac než za celý rok 2024. „Trúfame si predpovedať, že sa ich podiel môže v horizonte dvoch a troch rokov dostať na 7 % až 10 % na trhu, hybridy potom na 8 %,“ dodala Topolová.
Rastúci záujem potvrdzujú aj predajcovia nových vozidiel. Ako povedal Novinkám obchodný riaditeľ spoločnosti Louda Auto Petr Štuksa, zákazníci sa zaujímajú o rôzne značky. „Veľký záujem je aj o modely, ktoré na trh čoskoro prídu, ako Škoda Epiq a Hyundai Ioniq 3,“ uviedol.
Naopak, klesá záujem o naftové autá. „Zhruba od 10. marca sme zaznamenali zmenu. Zatiaľ čo vo februári bol dopyt po benzínových a naftových vozidlách vyrovnaný, s rastom cien pohonných látok sa výrazne presunul k benzínovým autám,“ povedal riaditeľ marketingu siete autobazárov Auto ESA Filip Kučera.
Počas marca vzrástol podiel predajov benzínových áut na takmer 60 %, dieselových klesol na necelých 40 %. Vyšší záujem o benzínové autá pretrval podľa Kučeru aj začiatkom apríla, keď vláda zastropovala ceny pohonných látok a rozdiel v cene benzínu a nafty sa zmenšil.
Svoju rolu hrajú aj státisíce domácností so solárnymi panelmi na streche. Vyrobenú elektrinu môžu využiť na dobitie batérie elektromobilu a prevádzku auta tak oproti spaľovacím motorom výrazne zlacniť aj v dobe, keď ceny pohonných látok opätovne klesnú.
