Praha 6. septembra (TASR) - V Česku sa po 15 rokoch vyskytla katarálna horúčka oviec. Ohnisko sa nachádza v okolí Sokolova v Karlovarskom kraji, mimoriadne veterinárne opatrenia sa dotknú chovu v okolí 150 kilometrov. V piatok to oznámil český minister poľnohospodárstva Marek Výborný. Podotkol, že nákaza nie je prenosná na človeka, ale bude mať zásadný vplyv na obchodovanie so živými zvieratami, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Nákaza bola potvrdená u barana chovaného na farme v Jindřichoviciach. Podľa ministerstva mal typické príznaky pre toto ochorenie, napríklad zvýšenú teplotu, výtok z nozdier, zhoršené dýchanie, opuch spodného pysku či obmedzenie prijímania potravy. Podľa chovateľa na farme v uplynulých dňoch uhynuli ďalšie dva barany.



Česká Štátna veterinárna správa (SVS) prijala v reakcii na potvrdenie nákazy mimoriadne opatrenia s cieľom minimalizovať riziko šírenia. "V rámci opatrení nie je potrebné utrácať zvieratá v ohnisku. Okolo ohniska bude vytýčené pásmo s polomerom 150 kilometrov. Pre zvieratá z hospodárstva v tejto oblasti budú platiť sprísnené pravidlá na presuny," spresnila SVS. Chovatelia musia sledovať zdravotný stav zvierat a akékoľvek zmeny okamžite nahlásiť.



Živé zvieratá zo zasiahnutej oblasti sa počas platnosti opatrenia nemôžu premiestňovať do iných chovov. Podľa rezortu to bude znamenať zásadné obmedzenia pri obchodovaní so zvieratami, predovšetkým z tretích krajín.



Ochorenie sa v Česku vyskytovalo v rokoch 2007 až 2009, postupne bolo potvrdených 14 ohnísk. Od apríla 2013 bola ČR opäť považovaná za krajinu bez výskytu tejto nákazy. Proti aktuálne šíriacemu sa typu zatiaľ podľa ministerstva neexistuje schválená vakcína, ktorá by obchodovanie so zvieratami umožnila.



Podľa rezortu sa nákaza šíri v západnej Európe, a to najmä vo Francúzsku, Nemecku, Dánsku a Luxembursku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)