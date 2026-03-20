V Česku sa skončí rozpočtové provizórium, prezident podpísal rozpočet
Hrad v tlačovej správe podotkol, že prezident s veľkými obavami vníma stav obranného rozpočtu, ktorý podľa neho pri súčasnom raste bezpečnostných hrozieb v podstate stagnuje.
Autor TASR
Praha 20. marca (TASR) - Český prezident Petr Pavel v piatok podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2026 so schodkom 310 miliárd korún (približne 12,7 miliardy eur). V Česku sa tak skončí rozpočtové provizórium, v ktorom vláda hospodári od začiatku roka. Prezident však zopakoval svoju kritiku k výške obranných výdavkov, ktoré podľa neho nezodpovedajú záväzkom ČR voči spojencom v NATO. Nespokojný je tiež s výškou schodku, ktorá podľa neho porušuje zákon o pravidlách rozpočtovej zodpovednosti. Pražský hrad to uviedol na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Hrad v tlačovej správe podotkol, že prezident „s veľkými obavami“ vníma stav obranného rozpočtu, ktorý podľa neho pri súčasnom raste bezpečnostných hrozieb v podstate stagnuje. „Výdavky na obranu len ťažko presiahnu zákonom ukotvený záväzok vo výške dvoch percent HDP, nieto záväzky voči spojencom. Výdavky navyše prekročia túto úroveň len pri započítaní dopravných výdavkov, pri ktorých existuje dôvodná pochybnosť, že ich NATO uzná ako obranné,“ uviedla Pavlova kancelária.
Ako pokračovala, podľa prezidenta je problematické aj to, že vláda nerešpektuje politický záväzok, ku ktorému sa ČR zaviazala vlani na samite NATO v Haagu. Na základe toho by členské štáty mali postupne zvyšovať svoje výdavky na obranu tak, aby do roku 2035 dosiahli 3,5 percenta HDP na obranu a 1,5 percenta na súvisiacu infraštruktúru.
Pavel sa tiež pripojil ku kritike Národnej rozpočtovej rady a mnohých ekonómov, podľa ktorých vláda výškou deficitu porušuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. „Namiesto ďalšej potrebnej fiškálnej konsolidácie sa nožnice medzi príjmami a výdavkami týmto rozpočtom roztvárajú. To má negatívne dôsledky na výšku dlhu Česka a jeho obsluhu,“ dodala Pavlova kancelária s tým, že prezident sa napriek výhradám rozhodol, že rozpočtu nebude stáť v ceste. Zdôvodnil to tak, že rozpočtová politika je primárne vecou vlády, ktorá sa za jej dôsledky bude následne spovedať občanom.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
