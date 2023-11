V Česku sa stavia najmenej domov za 8 rokov, záujem je o menšie domy

Praha 18. novembra (TASR) - Od nápadu postaviť si vlastný rodinný dom upúšťa v tomto roku čoraz viac Čechov. Nevýhodné hypotéky, drahý stavebný materiál aj nedostupní remeselníci spôsobili prepad počtu začatých stavieb rodinných domov, ktorý je porovnateľný iba s ochladením trhu v roku 2013. Navyše, dokiaľ sa úrokové sadzby neznížia, ekonómovia či dodávatelia stavebných materiálov citeľné zlepšenie neočakávajú. Informoval o tom server E15.cz.



Zatiaľ čo vlani sa za deväť mesiacov začalo stavať podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) takmer 16.000 rodinných domov, v tomto roku to za rovnaké obdobie bolo okolo 11.000 domov, teda zhruba o tretinu menej. Podľa hlavného ekonóma banky Creditas Petra Dufka sú za tým najmä vysoké úrokové sadzby, pretože väčšina rodinných domov je financovaná prostredníctvom hypoték. "Zabudnúť by sa však nemalo ani na celkovú neistotu, ktorá investíciám do bývania nepraje," dodal.



Záujem o výstavbu rodinných domov pritom od roku 2015 neustále stúpal. Ani pandémia ochorenia COVID-19 či začiatok vojny na Ukrajine sa do celkových čísiel nepremietli. Zvrat prišiel až s tohtoročným ochladením na trhu s nehnuteľnosťami. Rovnako ako veľkých staviteľov, aj jednotlivcov zasiahli okrem iného vysoké ceny stavebných materiálov a prác. Ľudia tak volia medzi odložením projektu a úspornejším variantom domu.



Väčší záujem je v súčasnosti podľa Hypoteční banky o lacnejšie rodinné domy, modulárne drevostavby alebo mobilné a kontajnerové domy. To potvrdzuje aj Ondřej Pondělník zo spoločnosti Easyhomes, ktorá dodáva modulárne drevostavby. "Veľký počet klientov si zvolí menší dom a počíta s tým, že až sa situácia stabilizuje, dom si od nás nechajú rozšíriť o ďalší modul," uviedol. Niektorí si v rámci úspor zasa nechávajú prerábať murované projekty na drevostavby, ktoré sú momentálne lacnejšie.



Vysoké sú aj ceny pozemkov, ľudia sa tak snažia ušetriť kúpou tých s menšou rozlohou. "Súčasný trend rastu záujmu o menšie pozemky, menšie byty, menšie domy, ako aj mobilné domy pozorujeme v posledných viac než 12 mesiacoch," povedal Tomáš Petrů z firmy NEMO Report, ktorá sa zaoberá preverovaním rizík pri nehnuteľnostiach.



Fakt, že ľudia nestavajú, pocítili výrazne dodávatelia stavebných materiálov. Napríklad Wienerberger musel kvôli tomu pozastaviť výrobu vo svojich tehelniach. Ako povedal generálny riaditeľ firmy Kamil Jeřábek, prepad výstavby jednoznačne súvisí s poklesom objemu hypoték. Očakáva však, že v 2. polroku budúceho roka dôjde k zlepšeniu predaja. "Prieskumy ukazujú, že ľudia majú záujem stavať, iba cena peňazí je dnes taká vysoká, že to v súčasnosti nechcú zaplatiť," dodal Jeřábek.