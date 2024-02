V Česku sa vlani ubytovalo 22 miliónov turistov, viac než pred kovidom

Praha 9. februára (TASR) - V Českej republike sa v minulom roku ubytovalo 22 miliónov turistov, čo oproti roku 2022 znamená rast o 13,5 %. Uviedol to v týchto dňoch Český štatistický úrad (ČSÚ), podľa ktorého počet hostí prvýkrát prekonal predkovidovú úroveň, aj keď iba tesne, a to o 0,2 %. Informoval o tom portál iDNES.cz.



Aj keď turisti prišli vo väčšom počte, na druhej strane sa zdržali kratší čas, než bolo predtým zvykom. "Počet ubytovaných hostí síce v roku 2023 prvýkrát dosiahol hodnoty predkovidového roka 2019, prenocovanie však stále zaostávalo," upozornil ČSÚ vo svojej správe.



Počty prenocovaní sa vlani zvýšili zhruba o desatinu na celkových 56 miliónov nocí. V roku 2019 to bolo ešte o milión viac.



ČSÚ okrem toho upozornil na horšie výsledky vo 4. štvrťroku, než aké sľubovalo optimistické leto. "Po priaznivom vývoji v letnej sezóne sa 4. kvartál nedostal nad úroveň predkovidového roka 2019. Celkový počet príjazdov a prenocovaní bol v porovnaní so 4. štvrťrokom 2019 nižší. Počet rezidentov v hromadných ubytovacích zariadeniach síce vzrástol o vyše 11 %, zahraničných klientov však prišlo o 10,5 % menej," povedal Roman Mikula, vedúci oddelenia štatistiky cestovného ruchu a životného prostredia.



Zo zahraničných hostí, ktorí sa vo 4. kvartáli v Česku ubytovali, najväčší počet tvorili už tradične Nemci. Tí predstavovali takmer štvrtinu zahraničnej klientely. Druhá najpočetnejšia skupina zahraničných hostí pochádzala zo Slovenska, tretiu priečku obsadili Briti.