V Česku sa vlani ubytovalo rekordných takmer 23 miliónov turistov

Praha 8. februára (TASR) - V Česku sa minulý rok ubytovalo takmer 23 miliónov turistov, čo predstavuje nový rekord. Poukázali na to najnovšie údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktoré zverejnil server novinky.cz.



Podľa ČSÚ sa v roku 2024 ubytovalo v českých hoteloch, penziónoch či kempoch 22,8 milióna turistov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená zvýšenie počtu hostí o 3,8 % a prekonanie doteraz rekordného predpandemického roka 2019 o 820.000 turistov.



"Zo štatistík návštevníkov ubytovacích zariadení vyplýva, že ich využilo rekordných takmer 23 miliónov, z čoho 46 % boli cudzinci. Zatiaľ čo mierne ubudlo Čechov, ktorí sa čoraz viac obzerajú po zahraničných dovolenkách, o viac než 900.000 sa vlani medziročne zvýšil počet cudzincov," povedal ekonóm banky Creditas Petr Dufek.



"Vlaňajší rok bol prvý, keď cestovný ruch dosiahol predkovidové čísla. To znamená, že sme na obnovu potrebovali štyri až päť rokov," povedal pre Novinky hotelier Jaroslav Svoboda, majiteľ siete hotelov Czech Inn Hotels. Dodal, že obsadenosť hotelov v Prahe aj vo väčšine krajov je rovnaká, prípadne veľmi podobná obdobiu pred kovidom, pričom hlavným ťahúňom je tradične Praha.



"Česi cestujú po Česku podstatne viac než pred kovidom. Nasledujú Nemci, Slováci a Poliaci. Rakúšania nechodia takmer vôbec, nie sú ochotní stráviť pol dňa v preplnených vlakoch alebo v kolónach na cestách," dodal Svoboda.



Na porovnanie, v roku 2023 sa v Česku ubytovalo takmer 22 miliónov turistov. Z toho domácich bolo približne 12,4 milióna a cudzincov 9,6 milióna. Zahraniční turisti cestujú primárne do Prahy. S odstupom nasleduje Karlovarsko, juh Moravy a južné Čechy.