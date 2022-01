V Česku sa začala éra drahých peňazí

Praha 8. januára (TASR) - Českým podnikom sa rysuje dlho nepoznaný problém. Dramaticky sa im zdraželo financovanie po tom, ako česká centrálna banka výrazne sprísnila menovú politiku. Podľa posledných štatistík Českej národnej banky (ČNB) si komerčné banky na sklonku minulého roka pýtali za svoje peniaze v priemere najvyšší úrok od roku 2008, teda od vrcholiacej svetovej finančnej krízy. Firmy tak koncom novembra, teda ešte pred posledným decembrovým zvýšením úrokových sadzieb, platili takmer 4,5-percentný ročný úrok. To je trikrát viac než na začiatku minulého roka. Drastickému vplyvu na ekonomiku tak bráni iba rastúca náklonnosť českých firiem k euru. Informoval o tom server e15.cz.



V posledných mesiacoch minulého roka zvýšila ČNB v dôsledku zrýchlenia inflácie základnú úrokovú sadzbu v dvoch krokoch z 0,5 % na 3,75 %. V podobnej miere sa zvýšila aj nákladovosť firemného financovania. Zatiaľ čo ešte na začiatku minulého roka platili podľa štatistík ČNB firmy z nových pôžičiek v priemere 1,43 % ročného úroku, koncom novembra to už bolo 4,46 %.



Pred Vianocami zvýšila ČNB sadzbu o ďalší percentuálny bod. Aj keď decembrové úročenie firemných úverov zatiaľ nie je k dispozícii, medzibanková sadzba Pribor, ktorá tvorí základ finálnej sadzby pre firmy, sa len od konca novembra do súčasnosti zvýšila z 3,72 na 4,39 %.



Negatívne dôsledky pre firmy znižuje podľa ekonómov intenzívna euroizácia českej ekonomiky, ktorá sa významne prejavuje aj vo firemnom financovaní. Na sklonku leta mali firmy v eurách približne 31 % úverov, koncom novembra to bolo takmer už 34,5 %.



"Záujem o eurové úvery medzi českými firmami rastie. Nejde iba o úrokové zvýhodnenie, ale aj o súčasť prirodzeného zabezpečenia proti náhlym výkyvom kurzu," povedala ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská. S rastom českých úrokových sadzieb sa pritom relatívna výhodnosť euroúverov dramaticky zvyšuje. Koncom novembra totiž banky za euroúvery účtovali v priemere iba 1,56 %.