V Česku sa začalo stavať najviac bytov za posledných 11 rokov

V Prahe vzrástol počet začatých stavieb bytov o tri štvrtiny na 1990.

Praha 6. augusta (TASR) - V Česku sa začalo stavať v prvom polroku 2019 najviac bytov za posledných 11 rokov, konkrétne 5991. Za polrok je ich rozostavaných najviac od roku 2008. Vtedy sa ich začalo stavať 7365. Informoval o tom Český štatistický úrad a televízny kanál ČT24.



V Prahe vzrástol počet začatých stavieb bytov o tri štvrtiny na 1990. "V hlavnom meste sa o rozvoji bytového fondu hovoriť nedá. V júni sa tam začalo stavať v bytových domoch len 206 bytov. To je hlboko pod dopytom a zdravým rastom mesta," uviedol generálny riaditeľ developerskej spoločnosti Ekospol Evžen Korec.



Aj podľa výkonnej riaditeľky developerskej spoločnosti Central Group Michaely Tomáškovej je bytov na trhu stále málo. "Vzhľadom na dlhoročný deficit a pri súčasnom ekonomickom boome by sa na pražskom trhu bez problémov predalo aj okolo 10.000 nových bytov ročne," uviedla. "Od toho má Praha naozaj ďaleko," doplnila riaditeľka.



Napriek tomu najväčší podiel začatých stavieb bytových domov (33,2 %) pripadá na Prahu. Nasledujú Juhomoravský, Olomoucký, Liberecký a Stredočeský kraj.



Počet rozostavaných rodinných domov v Česku vzrástol medziročne o 2,3 % na 9787.



Spolu s ďalšími kategóriami stavieb, ako sú nadstavby, prístavby a penzióny začali jednotlivci a stavebné firmy stavať 19.102 bytov. Je to ich najväčší počet za posledných desať rokov.