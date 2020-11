V Česku sa zrejme zruší takzvaná superhrubá mzda

Praha 20. novembra (TASR) - Česká Poslanecká snemovňa schválila veľký balík zmien v oblasti miezd a daní, ktorým ruší takzvanú superhrubú mzdu. Návrh premiéra Andreja Babiša uľaví zamestnancom, ale prehĺbi dieru v rozpočte.



Zdaňovanie takzvanej superhrubej mzdy sa v Česku po 12 rokoch zrejme skončí. Poslanecká snemovňa pri schvaľovaní daňového balíčka prijala Babišov návrh, ktorý toto zdaňovanie ruší. Namiesto toho sa má od budúceho roka zdaňovať iba hrubá mzda sadzbou 15 % a u ľudí so mzdou približne nad 140.000 Kč (5311 eur) mesačne sa časť príjmov presahujúca túto hranicu zdaní sadzbou 23 %. Zrušenie ešte nie je definitívne. Zákon musí posúdiť Senát a podpísať prezident.



Snemovňa schválila aj ďalšiu časť Babišovho návrhu, ktorá uvoľňuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti. Podľa ministerstva financií by bez tejto zmeny nebolo zrušenie superhrubej mzdy uskutočniteľné. Babiš uvádza dosah na štátny rozpočet v objeme asi 52 miliárd Kč. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok s tým však nepočíta. Vplyvy na verejné rozpočty vyvolali kritiku nielen z opozície, ale aj z koaličnej ČSSD.



Snemovňa spolu s tým v daňovom balíčku schválila tiež zavedenie stravenkového paušálu. Schválila aj zníženie sadzby spotrebnej dane z motorovej nafty o 1 Kč na liter. Naopak, neprijala žiadny návrh na zvýšenie sadzieb dane z hazardu. Schválila zvyšovanie spotrebnej dane z tabakových výrobkov, ale dala prednosť rýchlejšiemu rastu dane, než navrhovala vláda. Štátny rozpočet by tak mohol získať v budúcom roku navyše asi 2,1 miliardy Kč.



K zrušeniu superhrubej mzdy sú kritickí predovšetkým ekonómovia. Podľa nich by sa zmeny s tak výrazným vplyvom na rozpočet nemali schvaľovať v období výrazného prepadu ekonomiky.



(1 EUR = 26,358 CZK)