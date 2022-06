V Česku sa zvyšuje záujem o investície do destilátov

Praha 5. júna (TASR) - Česi stále viac nakupujú destiláty ako formu investície. V posledných rokoch rastie o ne záujem rádovo v desiatkach percent, k čomu prispela inflácia a pandémia nového koronavírusu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti IWSR, ktorú zverejnil server iDNES.cz.



Podľa odborníkov na investičné destiláty sa počet Čechov, ktorí si zabezpečujú liehoviny z dôvodu zhodnotenia či zberateľstva, rozrástol najmä v posledných dvoch rokoch. "Počet kupujúcich sa zvýšil o desiatky percent. Popri dlhodobých investoroch sa skupina rozrastá najmä o tých, ktorí doteraz skúsenosti s investovaním do destilátov nemali. Odhadujeme, že Čechov, ktorí sa rozhodli vložiť svoje prostriedky do investičného alkoholu, je niekoľko tisíc," uviedol Robert Vaněček z Prestige Portfolio, ktoré sa dlhodobo zaoberá predajom investičného alkoholu českým zákazníkom.



Rastúci dopyt po investičnom alkohole potvrdzujú aj zástupcovia someliérov. "Sú za tým aj zmeny v spotrebiteľských trendoch, keď zákazníci v poslednom období stále viac uprednostňujú kvalitnejší nápoj pred anonymnou fľašou. Takzvaná premiumizácia hrá u zákazníkov zásadnú úlohu naprieč rôznymi segmentami alkoholických nápojov, od tichých vín, cez šumivé vína až po destiláty," tvrdí Ivo Dvořák, viceprezident Asociácie someliérov ČR.



Medzi najčastejšie kupované kategórie investičných destilátov patria podľa skúsenosti Prestige Portfolio v prípade českých zákazníkov škótske whisky a koňaky. Nákupné ceny za vybrané edície sa pohybujú od desiatok tisíc až po milióny korún.



"Výška zhodnotenia aj doba návratnosti sa pri konkrétnych značkách líši. Dlhodobo sa zhodnotenie pohybuje okolo 5 až 10 % ročne," uviedol Vaněček. "V prípade niektorých investícií do alkoholu však môže ísť aj o stovky percent za pomerne krátke obdobie niekoľkých rokov," dodal.