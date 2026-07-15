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V Česku schválili opätovné zavedenie elektronickej evidencie tržieb
Systém vznikol ešte v roku 2016, keď bol ministrom financií Andrej Babiš.
Autor TASR
Praha 15. júla (TASR) - Českí poslanci v stredu v treťom čítaní schválili znovuzavedenie elektronickej evidencie tržieb (EET 2.0). Koalícia si od obnovenia systému sľubuje najmä narovnanie podnikateľského prostredia a vyšší výber daní. Konkrétne by novinka podľa odhadu ministerstva financií mala štátu priniesť viac než 14 miliárd korún (takmer 578 miliónov eur) ročne. Zákon musí ešte schváliť Senát a podpísať prezident, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ako spresnila stanica ČT24, za schválenie zákona hlasovalo 84 koaličných poslancov, 50 opozičných bolo proti. Prítomných pritom bolo 159 zákonodarcov z celkových 200.
Systém vznikol ešte v roku 2016, keď bol ministrom financií Andrej Babiš. Vláda Petra Fialu ho však začiatkom roka 2023 zrušila. Súčasná česká ministerka financií Alena Schillerová si jeho opätovné zavedenie stanovila ako jednu zo svojich priorít. Nový systém na predchádzajúci nadväzuje, no obsahuje viacero zmien.
„Vraciame férové pravidlá do českého podnikateľského prostredia. EET 2.0 nie je návrat k starému systému, ale jeho modernej, jednoduchšej a technologicky vyspelejšej verzii, ktorá zodpovedá dnešnej dobe a súčasným spôsobom platenia. Chráni podnikateľov, obmedzuje šedú ekonomiku a posilňuje verejné financie,“ reagovala ministerka na sociálnej sieti.
EET 2.0 bude na rozdiel od jeho prvej verzie evidovať aj bezhotovostné platby. Koncept zákona vychádza podľa šéfky rezortu financií z kontaktných platieb, keď je zákazník v kontakte s podnikateľom. Legislatíva sa nevzťahuje na platby na diaľku, napríklad v internetových obchodoch.
Zákon zavádza ďalšie daňové zmeny. Od dane oslobodzuje tringelty v reštauráciách, ale len pre zamestnancov a nanajvýš do siedmich percent tržieb, oslobodzuje aj určité zdravotné benefity, ktoré svojim zamestnancom firmy poskytujú. Vracia tiež takzvané škôlkovné a študentom zľavu na dani, ktoré zrušil konsolidačný balíček z roku 2023, ktorý schválila Fialova vláda.
Podľa opozície nová legislatíva však zbytočne zaťaží podnikateľov a jej očakávané prínosy sú nadhodnotené. Strana ODS napríklad podotkla, že vláda takto robí z podnikateľov potenciálnych daňových podvodníkov a najmä pre malých živnostníkov bude nová evidencia znamenať ďalšiu administratívnu záťaž.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Ako spresnila stanica ČT24, za schválenie zákona hlasovalo 84 koaličných poslancov, 50 opozičných bolo proti. Prítomných pritom bolo 159 zákonodarcov z celkových 200.
Systém vznikol ešte v roku 2016, keď bol ministrom financií Andrej Babiš. Vláda Petra Fialu ho však začiatkom roka 2023 zrušila. Súčasná česká ministerka financií Alena Schillerová si jeho opätovné zavedenie stanovila ako jednu zo svojich priorít. Nový systém na predchádzajúci nadväzuje, no obsahuje viacero zmien.
„Vraciame férové pravidlá do českého podnikateľského prostredia. EET 2.0 nie je návrat k starému systému, ale jeho modernej, jednoduchšej a technologicky vyspelejšej verzii, ktorá zodpovedá dnešnej dobe a súčasným spôsobom platenia. Chráni podnikateľov, obmedzuje šedú ekonomiku a posilňuje verejné financie,“ reagovala ministerka na sociálnej sieti.
EET 2.0 bude na rozdiel od jeho prvej verzie evidovať aj bezhotovostné platby. Koncept zákona vychádza podľa šéfky rezortu financií z kontaktných platieb, keď je zákazník v kontakte s podnikateľom. Legislatíva sa nevzťahuje na platby na diaľku, napríklad v internetových obchodoch.
Zákon zavádza ďalšie daňové zmeny. Od dane oslobodzuje tringelty v reštauráciách, ale len pre zamestnancov a nanajvýš do siedmich percent tržieb, oslobodzuje aj určité zdravotné benefity, ktoré svojim zamestnancom firmy poskytujú. Vracia tiež takzvané škôlkovné a študentom zľavu na dani, ktoré zrušil konsolidačný balíček z roku 2023, ktorý schválila Fialova vláda.
Podľa opozície nová legislatíva však zbytočne zaťaží podnikateľov a jej očakávané prínosy sú nadhodnotené. Strana ODS napríklad podotkla, že vláda takto robí z podnikateľov potenciálnych daňových podvodníkov a najmä pre malých živnostníkov bude nová evidencia znamenať ďalšiu administratívnu záťaž.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)