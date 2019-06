Českí stánkari a remeselníci budú musieť tržby evidovať elektronicky

Kedy vstúpi zákon do platnosti zatiaľ nie je známe.

Praha 8. júna (TASR) - Pre remeselníkov a stánkarov zákon o elektronickej evidencii tržieb (EET) v Českej republike začne platiť asi od jari budúceho roku. Ministerka financií ČR Alena Schillerová to pripustila v relácii spravodajského kanála ČT24 Udalosti, komentáre. Podľa nej nie je reálne, aby tretia a štvrtá vlna EET nadobudla účinnosť od začiatku roka. Predpokladá, že novelu zákona ešte vráti poslancom Senát. Verí však, že sa tým hlavná diskusia o EET skončila a že systém už nikto nezruší.



Podľa ministerky sa osud mnohých zákonov, napríklad o druhom dôchodkovom pilieri alebo o zdravotníckych poplatkoch v tomto prípade nezopakuje. Schillerová povedala: „EET už nikto nezruší. Bude súčasťou ekonomiky. Má podporu takmer 70 % obyvateľov. Podnikatelia z prvej a druhej vlny s ním nemajú zásadný problém, nemajú zásadné pripomienky. Keď sa vychytali jeho úvodné chyby a nedostatky, funguje systém bez problémov,“ povedala ministerka.



Opozícia pritom hovorí práve o tom, že až sa časom politické pomery zmenia, podnikateľov pokladní EET zbaví. Kým predseda ODS Petr Fiala dal najavo, že by privítal úplný koniec systému, podľa podpredsedu rozpočtového výboru poslaneckej snemovne Mikuláša Ferjenčíka, by mohla elektronická evidencia pokračovať, ale ako dobrovoľný systém.



Aj remeselníkov a lekárov zrejme čaká EET. Rozšírenie evidencie na ďalšie oblasti totiž snemovňa schválila.