V Česku vlani prerušilo podnikanie takmer 100.000 živnostníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Praha 16. januára (TASR) - V Českej republike prerušilo minulý rok podnikanie takmer 100.000 živnostníkov a situácia sa ďalej zhoršuje. Uviedol to portál idnes.cz s odvolaním sa na údaje poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.Presnejšie, celkom 99.329 živnostníkov v ČR prerušilo v roku 2020 svoje podnikanie. To bolo o 43 % viac ako v roku 2019. Trend ukončovaní podnikateľských aktivít nabral tempo v druhej polovici roka, informovala spoločnosť Bisnode.V porovnaní s rokom 2018 prerušilo vlani podnikanie o 65 % viac živnostníkov, dodala. Najhorším mesiacom roka 2020 bol január 2020, keď prerušilo podnikanie 17.000 živnostníkov.uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.V medziročnom porovnaní potom vyčnievajú vlaňajší september a december, keď počet prerušených živností presiahol dvojnásobok čísiel z predchádzajúcich rokov.Štěpánová pripomenula, že česká ekonomika sa v uplynulom roku prepadla a vyhliadky do budúcnosti sú stále neisté. Postihnuté sú celé segmenty podnikania, firmy sa dostávajú do existenčných problémov, čo sa tiež odráža na situácii živnostníkov.K ukončovaniu podnikateľských aktivít dochádzalo najmä v rámci výroby, obchodu a služieb, nasledovali stravovanie a maloobchod v nešpecializovaných predajniach.Podnikanie prerušovali najmä pražskí živnostníci, vlani ich bolo viac ako 17.000. Nasledoval Stredočeský kraj (12.000) a Juhomoravský kraj (11.000).