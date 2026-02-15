< sekcia Ekonomika
V Česku vydali vlani najmenej stavebných povolení za štvrťstoročie
Praha 15. februára (TASR) - Zatiaľ čo v súčasnosti sú v českých veľkých mestách ešte vidieť stavebné žeriavy a firmy hlásia plné kapacity, v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch sa to môže zmeniť. V Česku totiž už štyri roky po sebe klesá počet vydaných stavebných povolení. Minulý rok bol dokonca najhorší od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1999. Problém je to najmä pre výstavbu bytov. Informoval o tom server novinky.cz.
Za celý rok 2025 vydali stavebné úrady v Českej republike 61.613 povolení. Oproti roku 2024 to znamená pokles zhruba o 10.500. Navyše, v porovnaní s rokom 2021, v ktorom počet vydaných povolení vzrástol naposledy, je pokles približne tretinový.
„Dôvodom boli do veľkej miery podľa všetkého problémy s digitalizáciou stavebného konania. Nejde však iba o jednorazový výkyv, ale o celkovo negatívny trend,“ povedal Martin Gürtler, ekonóm Komerčnej banky.
Zásadný problém má predovšetkým výstavba bytov. Vlani sa ich začalo stavať 35.819. V Prahe, kde by ich bolo na vykrytie dopytu potrebné stavať ročne od 10.000 do 15.000, sa ich v minulom roku začalo stavať 7380.
Na nízky počet vydaných stavebných povolení začne Česko v budúcich rokoch doplácať aj preto, že developeri postupne vyčerpajú zásobu projektov, na ktoré dostali pečiatky už skôr. Niektoré budovy boli schválené už v období covidovej pandémie, developeri však pre neistotu na trhu s ich stavbou vyčkávali. Táto odložená ponuka bytov bude postupne miznúť, čo zvýši tlak na ceny.
Podľa Petra Michálka, predsedu predstavenstva developerskej firmy Skanska Residential, sa situácia zlepší podľa všetkého nie skôr ako o dva roky. „K zlepšeniu situácie dôjde pravdepodobne najskôr po roku 2027 v súvislosti s plánovanými úpravami nového stavebného zákona a Metropolitného plánu,“ povedal Michálek.
