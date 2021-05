V Česku vzniklo v apríli historicky najviac firiem

Praha 17. mája (TASR) - Za prvé štyri mesiace tohto roka vzniklo v Česku viac než 10.740 nových firiem. To je takmer o pätinu viac než v rovnakom období minulého roka.



Od januára do konca apríla vzniklo v Českej republike celkovo 10.744 firiem. To je o 17 % viac než za prvé štyri mesiace minulého roka. Výrazne k tomu prispel mesiac apríl, v ktorom vzniklo historicky najviac podnikov, uviedla poradenská spoločnosť Dun & Bradstreet. Informoval o tom server novinky.cz.



"Česká ekonomika sa po prísnom lockdowne začala otvárať, a to sa odrazilo na záujme podnikateľov rozbiehať nový biznis. V apríli založili 2719 nových firiem, čo je medziročne o 61 % viac," povedala analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Naopak, v januári ich bolo zaregistrovaných 2451, najmenej od roku 2017. Ako Štěpánová dodala, za štyri mesiace roka vzniklo viac nových firiem než v rokoch 2019 aj 2020.



Za celý minulý rok bolo v Česku zaregistrovaných 27.042 nových podnikov, v roku predtým ich vzniklo o 2704 viac. V rokoch 2017 a 2018 vzniklo 32.180, respektíve 31.240 firiem.