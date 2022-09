V Česku vznikne jadrový park s prvým malým modulárnym reaktorom

Praha 21. septembra (TASR) - Pri českom meste Temelín vznikne jadrový park, ktorého súčasťou bude prvý malý modulárny reaktor v krajine. Hotový by mal byť do desiatich rokov. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe stanice ČT24 a sociálnej siete Twitter.



"Modulárne reaktory predstavujú nádej na ďalší rozvoj jadrovej energetiky," uviedol v stredu na Twitteri český premiér Petr Fiala. Vďaka podpísanej zmluve vznikne pilotný projekt, v ktorom sa budú testovať možnosti reaktorov novej generácie, spresnil premiér.



Predseda vlády uviedol, že tieto reaktory by mohli v rozmedzí rokov doplniť či nahradiť časť dosluhujúcich elektrární a teplární. "Je to cesta, ako splniť európske klimatické ciele, a v podstate je to v našich zemepisných podmienkach nevyhnutnosť," napísal na Twitteri Fiala a dodal, že Česko sa v budúcnosti bez jadrovej energie nezaobíde.



Hlavným investorom projektu je skupina ČEZ (České energetické závody). Podľa generálneho riaditeľa skupiny Daniela Beneša je rok 2032 ako termín dokončenia výstavby orientačný. Malý modulárny reaktor by pri Temelíne mal stáť skôr, než sa dostavia nový jadrový blok v Dukovanoch.



V pláne sú aj ďalšie malé reaktory, ktoré by mali vznikať napríklad na miestach, kde dosluhujú uhoľné elektrárne. Cieľom je zvyšovať energetickú samostatnosť.



Skupina ČEZ bude zároveň realizovať dostavbu nového jadrového bloku v elektrárni Dukovany. Výstavba by sa mala začať v roku 2029 a skúšobná prevádzka by mala byť spustená v roku 2036.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)