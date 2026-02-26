< sekcia Ekonomika
V Česku začal pôsobiť potravinový ombudsman
Napomôcť by k tomu mal okrem potravinového ombudsmana aj monitoring marží.
Autor TASR
Praha 26. februára (TASR) - České ministerstvo poľnohospodárstva (MZe) zriadilo novú pozíciu potravinového ombudsmana, ktorého úlohou bude ukázať ľuďom, čo všetko ceny potravín ovplyvňuje, prijímať od nich podnety a tiež pomáhať chrániť práva spotrebiteľov a miestnych poľnohospodárov. Priamy vplyv na ceny však mať nebude. Vo štvrtok novú funkciu predstavil český minister poľnohospodárstva Martin Šebestyán, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ombudsmanom sa stal riaditeľ sekcie potravinárstva na MZe Jindřich Fialka. „Budem pôsobiť ako mediátor vzťahov, teda ako prostredník pri riešení vzťahov medzi poľnohospodármi, spracovateľmi, obchodníkmi aj spotrebiteľmi. Budem priamou spojkou na podávanie podnetov a komunikáciu so spotrebiteľmi aj podnikateľmi,“ priblížil svoju činnosť Fialka.
Inštitút potravinového ombudsmana nemá podľa ministra primárne slúžiť na reguláciu. Dôvodom jeho zavedenia je najmä poukazovať na spôsoby správania jednotlivých článkov potravinového reťazca, a tým sa snažiť ich správanie ovplyvniť. „Cieľom je zaistenie kvalitných, bezpečných a cenovo dostupných potravín, podpora domácej produkcie a zvýšenie informovanosti spotrebiteľov,“ vysvetlil Šebestyán.
K reguláciám však zatiaľ podľa nového ombudsmana Fialku nedôjde. „Nám ide o to, aby ten potravinový reťazec a všetky jeho články pôsobili v rovnováhe a symbióze, hoci ide o tvrdé konkurenčné prostredie. A ide nám tiež o to, aby sa tu spracúvala česká surovina a zvyšovala sa pridaná hodnota... Skôr než nejakými tvrdými reguláciami to chceme riešiť diskusiou,“ dodal.
Český rezort poľnohospodárstva uviedol, že základom na zaistenie kvalitných a dostupných potravín bude stratégia postavená okrem iného na zvýšení konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárskeho sektora, na férových podmienkach v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, transparentnosti potravinového reťazca a osvete spotrebiteľa.
Napomôcť by k tomu mal okrem potravinového ombudsmana aj monitoring marží. Pôjde o analytický nástroj, ktorý by mal spotrebiteľom aj expertom umožniť sledovať, kde sa cena zvyšuje najviac a či na trhu nedochádza k neférovým praktikám.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Ombudsmanom sa stal riaditeľ sekcie potravinárstva na MZe Jindřich Fialka. „Budem pôsobiť ako mediátor vzťahov, teda ako prostredník pri riešení vzťahov medzi poľnohospodármi, spracovateľmi, obchodníkmi aj spotrebiteľmi. Budem priamou spojkou na podávanie podnetov a komunikáciu so spotrebiteľmi aj podnikateľmi,“ priblížil svoju činnosť Fialka.
Inštitút potravinového ombudsmana nemá podľa ministra primárne slúžiť na reguláciu. Dôvodom jeho zavedenia je najmä poukazovať na spôsoby správania jednotlivých článkov potravinového reťazca, a tým sa snažiť ich správanie ovplyvniť. „Cieľom je zaistenie kvalitných, bezpečných a cenovo dostupných potravín, podpora domácej produkcie a zvýšenie informovanosti spotrebiteľov,“ vysvetlil Šebestyán.
K reguláciám však zatiaľ podľa nového ombudsmana Fialku nedôjde. „Nám ide o to, aby ten potravinový reťazec a všetky jeho články pôsobili v rovnováhe a symbióze, hoci ide o tvrdé konkurenčné prostredie. A ide nám tiež o to, aby sa tu spracúvala česká surovina a zvyšovala sa pridaná hodnota... Skôr než nejakými tvrdými reguláciami to chceme riešiť diskusiou,“ dodal.
Český rezort poľnohospodárstva uviedol, že základom na zaistenie kvalitných a dostupných potravín bude stratégia postavená okrem iného na zvýšení konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárskeho sektora, na férových podmienkach v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, transparentnosti potravinového reťazca a osvete spotrebiteľa.
Napomôcť by k tomu mal okrem potravinového ombudsmana aj monitoring marží. Pôjde o analytický nástroj, ktorý by mal spotrebiteľom aj expertom umožniť sledovať, kde sa cena zvyšuje najviac a či na trhu nedochádza k neférovým praktikám.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)