V českých elektrárňach sa v roku 2038 prestane spaľovať hnedé uhlie

Praha 4. decembra (TASR) - V českých elektrárňach sa pravdepodobne v roku 2038 prestane spaľovať hnedé uhlie. Tento termín odporúča tzv. uhoľná komisia zložená z energetikov a ekológov. O tejto záležitosti bude ešte rozhodovať vláda, očakáva sa však, že odporúčaný termín potvrdí. Informovali o tom portál idnes.cz a agentúra DPA.



Tento dátum je kompromisom, povedal na tlačovej konferencii po zasadnutí komisie minister priemyslu Karel Havlíček, podľa ktorého Česko investuje do nových zdrojov, dekarbonizácie a ústupu od uhlia celkovo 355 miliárd korún (13,44 miliardy eur) až do roku 2050. To by malo pomôcť znížiť do roku 2050 emisie oxidu uhličitého o 138 miliónov ton.



Ochrancovia životného prostredia požadovali skorší odchod od fosílnych palív a lekári vydali petíciu s varovaním pred následkami pokračujúceho znečisťovania ovzdušia z uhoľných elektrární.



V minulom roku sa v ČR vyrobilo z uhlia až 49 % elektrickej energie. Táto produkcia sa má nahradiť obnoviteľnými zdrojmi energie, ako aj existujúcimi a novými jadrovými reaktormi.



„Máme jasný plán rozširovania jadrovej energie,“ povedal Havlíček. Kritici vládnej energetickej politiky poukazujú na to, že Česká republika každoročne vyváža veľké množstvo elektriny.



Uhoľná komisia bola založená v júli 2019 a tvoria ju zástupcovia ministerstiev, parlamentu, priemyslu, podnikov, regiónov a environmentálnych združení. Rokovania komisie sprevádzali protesty.



Komisia pracovala so scenármi ukončenia využívania uhlia v rokoch 2033, 2038 a 2043. Nakoniec sa rozhodla pre stredný termín. Podľa Havlíčka hlasovalo za neho 15 z 19 členov komisie, dvaja boli proti, dvaja sa zdržali.



Hlavnú úlohu pri rozhodovaní hralo, v akej miere bude možné uhoľné zdroje nahradiť, aby Česko zostalo energeticky sebestačné. V súčasnosti pochádza z uhlia zhruba 40 % vyrobenej elektriny a tiež významná časť tepla.



(1 EUR = 26,420 CZK)