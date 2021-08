V Chrenovci-Brusne zabezpečia vodozádržné opatrenia

Chrenovec-Brusno 15. augusta (TASR) - Samospráva Chrenovca-Brusna v okrese Prievidza plánuje zmierniť dosahy zmeny klímy na území obce. Dosiahnuť to chce realizáciou viacerých vodozádržných opatrení, na projekt získala financie z fondov Európskej únie.



"Naša obec bola v roku 2010 zaplavená, no v dnešnej dobe je vody málo, býva sucho. Obci sa podarilo spraviť projekt a získať finančné prostriedky vo výške viac ako 200.000 eur na zachytávanie dažďových vôd," povedal pre TASR starosta Tibor Čičmanec.



Opatrenia sa podľa neho týkajú troch najväčších objektov v obci, strechy ZŠ, obecného úradu a miestneho kultúrneho strediska s bytovkou. "Okolo týchto priestorov by mali byť podzemné nádrže na dažďovú vodu, zelené záhony, zelené steny, terasy, kvetináče na kvety, fontánka, jazierko. Všetko bude živené z dažďovej vody. Tej, čo teraz púšťame preč a v suchých dňoch nám chýba," priblížil.



Cieľom projektu je posilnenie ochrany pred povodňami a zmiernenie ich negatívnych dôsledkov na majetok, ľudské zdravie, životné prostredie a hospodársku činnosť, ako aj zmiernenie ďalších negatívnych dôsledkov zmeny klímy spojených so zadržiavaním vody v krajine.



Na projekt získala samospráva obce financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR jej schválilo na tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške 202.328,58 eura.



Obec už vybrala dodávateľa prác, zmluva nadobudne účinnosť po kontrole Úradu pre verejné obstarávanie.