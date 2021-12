V Číne sa zrejme pripravuje reštrukturalizácia spoločnosti Evergrande

Peking 7. decembra (TASR) - Reštrukturalizácia dlhu, ktorú plánuje developerská skupina Evergrande, by sa mohla stať doteraz najväčšou v Číne. Zadlžený developer totiž v pondelok (6. 12.) po prvý raz zmeškal termín na uhradenie splátok niektorým zo svojich zámorských veriteľov. To zvyšuje vyhliadky na vyhlásenie platobnej neschopnosti, keďže sa pripravuje na vládou podporovanú obrovskú reštrukturalizáciu.



Evergrande začiatkom týždňa vypršalo 30-dňové obdobie odkladu kupónových platieb vo výške 82,5 milióna USD (73,09 milióna eur). Agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na nemenované zdroje v utorok uviedla, že niektorí držitelia dlhopisov stále nedostali peniaze.



Kupóny boli pôvodne splatné 6. novembra s mesačnou lehotou odkladu. Už tento odklad zhoršil vyhliadky na vyriešenie problémov Evergrande a naopak zvýšil obavy o budúcnosť developera, ako aj o širší čínsky trh s nehnuteľnosťami.



Krízu v sektore nehnuteľností odštartovala čínska vláda, keď minulý rok v snahe zastaviť rast dlhov znížila sumy, ktoré si developeri nehnuteľností môžu požičiavať v porovnaní s ich veľkosťou. To mnohým bráni vydať nový dlhopis na splatenie starého dlhu.



Podľa niektorých analytikov je vláda pripravená prevziať vedúcu úlohu pri reštrukturalizácii Evergrande, ktorý zápasí s dlhmi vo výške viac ako 300 miliárd USD.



Druhý najväčší developer v Číne tak bude najvýznamnejšou firmou, ktorá sa podrobí reštrukturalizácii. Hrozí pritom, že jeho problémy zasiahnu aj ďalšie spoločnosti.



Realitný priemysel je dôležitým motorom rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky a dlhová kríza v tomto odvetví vyvolala obavy z preliatia do ďalších kľúčových sektorov.



Po tom, čo spoločnosť Evergrande koncom minulého týždňa uviedla, že možno nebude schopná plniť svoje finančné záväzky, si vláda predvolala jej zakladateľa Chuej Kcha Jena a oznámila niekoľko krokov, ktoré naznačili plány Pekingu pri ukončení krízy.



"Vyhlásenie Evergrande a následné vyhlásenia regulačných úradov boli dobre koordinované, čo poukazuje na formálny začiatok reštrukturalizácie dlhu Evergrande," uviedol hlavný ekonóm Nomury pre Čínu Lu Tching v poznámke.



Komentáre čínskych regulátorov podľa neho naznačujú, že "globálni investori by mali prevziať zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutia investovať do dolárových dlhopisov Evergrande a čínska vláda neposkytne zadlženým spoločnostiam ako Evergrande tvrdé garancie."



Evergrande v pondelok oznámil vznik nového sedemčlenného "výboru pre riadenie rizík", ktorý by zahŕňal iba dvoch členov vedenia spoločnosti, pričom zvyšok budú úradníci zo štátnych subjektov.



Aj vláda provincie Kuang-tung, v ktorej má Evergrande svoje sídlo, posiela pracovný tím do spoločnosti, čo podľa analytikov naznačuje potenciálne prevzatie Evergrande.



Pracovná skupina je jasným znakom zvýšenej kontroly vlády nad budúcnosťou Evergrande, uviedol Čchen Lung, partner výskumnej firmy Plenum.



Podľa Bloomberg, ktorá sa odvoláva na ľudí oboznámených s touto záležitosťou, Evergrande plánuje zahrnúť všetky svoje offshore verejné dlhopisy a súkromné dlhové záväzky do reštrukturalizácie.



Reštrukturalizácia, ktorá sa ešte nezačala, by mohla pokryť verejné dlhopisy predávané Evergrande a jej divíziou Scenery Journey, ako aj dlhopisy za 260 miliónov USD emitované spoločným podnikom Jumbo Fortune Enterprises, dodala agentúra Bloomberg.



(1 EUR = 1,1287 USD)