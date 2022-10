V ČR nachádzajú uplatnenie spomedzi Slovákov najmä vysokokvalifikovaní

Bratislava 15. októbra (TASR) - Najčastejšou krajinou, kam Slováci odchádzajú už za štúdiom na vysokú školu a následne tam zostávajú pracovať a žiť, je Česká republika (ČR). Do ČR odchádzajú spomedzi Slovákov pracovať najmä tí vysokokvalifikovaní. Informovala o tom spoločnosť Trexima Bratislava.



Najviac Slovákov je v Čechách zamestnaných v sekcii priemyselná výroba, zo všetkých zamestnaných Slovákov v Českej republike ich bolo vlani 28 %, vyčíslila firma. Nasledujú veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (13 %), informácie a komunikácia (9 %), zdravotníctvo a sociálna pomoc (9 %), stavebníctvo (8 %), administratívne a podporné služby (8 %), odborné, vedecké a technické činnosti (7 %) a doprava a skladovanie (6 %).



Štruktúra pracovných pozícií, ktoré obsadzujú Slováci v ČR, sa rokmi zmenila. V Čechách spomedzi Slovákov totiž nachádzajú uplatnenie hlavne tí vysokokvalifikovaní a zamestnávajú sa na odborných pozíciách s vysokou pridanou hodnotou. Zatiaľ čo v roku 2012 pracovali Slováci v Českej republike najčastejšie ako kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (21 % z celkového počtu zamestnaných Slovákov v ČR) alebo na pozícii operátor a montér strojov a zariadení (21 %), vlani už boli na čele rebríčka triedy špecialisti (25 %) a technici a odborní pracovníci (19 %), uviedla spoločnosť.



Doplnila, že najväčší nárast medzi rokmi 2012 a 2021 bol zaznamenaný na pozícii špecialista, kde pribudlo 9118 zamestnancov zo SR (99 %). Druhá najväčšia zmena nastala v triede technici a odborní pracovníci, v ktorej našlo uplatnenie ďalších 6575 Slovákov (nárast o 86 %). Vlani pracovalo až o 56 % viac Slovákov ako zákonodarcovia a riadiaci pracovníci než v roku 2012. Záporná percentuálna zmena nastala iba medzi kvalifikovanými pracovníkmi a remeselníkmi (pokles o 24 %) a pomocnými a nekvalifikovanými pracovníkmi (pokles o 22 % slovenských zamestnancov).



Slováci si v Čechách podľa štatistík zarobia viac ako na Slovensku. Najväčší rozdiel medzi mzdami v ČR a SR v podnikateľskej sfére je v triede zákonodarcovia a riadiaci pracovníci. V priemere zarobí Slovák na tejto pozícii v Česku 127 % hodinového zárobku, ktorý by zarobil na Slovensku. Špecialisti si v Českej republike v priemere zarobia o 117 % z hodinového zárobku viac než v SR.



Mzda však nie je jediným motivačným faktorom pre presun Slovákov do ČR. Popri lepšom zárobku ich rozhodnutie podľa firmy ovplyvňujú aj pracovné podmienky, kvalita života, rozdiel v kultúrnej a vzdelanostnej úrovni a úrovni zdravotníctva, politická situácia a do rozhodovania vstupujú aj osobné a rodinné dôvody.