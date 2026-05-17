V ČR sa za štyri mesiace vyrobilo vyše 525.000 vozidiel
Najväčším producentom zostala mladoboleslavská Škoda Auto s produkciou vyše 350.000 áut.
Autor TASR
Praha 17. mája (TASR) - Automobilkám v Česku sa darí, keď z výrobných liniek zišlo od začiatku roka do konca apríla vyše 525.000 vozidiel. To je o takmer desatinu viac než vlani. Dve z piatich nových áut mali elektrický alebo hybridný pohon. Zároveň sa o viac než desatinu zvýšila výroba autobusov. Informoval o tom server novinky.cz.
Za prvé štyri mesiace tohto roka vyrobili v Česku celkovo 525.293 vozidiel. To je o 7 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka, povedal pre server výkonný riaditeľ českého Združenia automobilového priemyslu Zdeněk Petzl.
Najväčším producentom zostala mladoboleslavská Škoda Auto s produkciou vyše 350.000 áut. Medziročne to predstavuje rast o 12 %. Petzl podotkol, že produkcia automobilky sa aj naďalej drží nad hranicou 4000 áut vyrobených za jeden deň.
Nošovický Hyundai zaznamenal pokles o 8 % na 89.400 áut a Toyota vyrobila v kolínskom závode viac než 82.000 vozidiel. To je o 6,5 % medziročne viac.
Vozidiel s čisto elektrickým alebo hybridným pohonom vyrobili automobilky 216.000. Z nich väčšinu, viac než 110.000, predstavovali hybridy.
