V CSM Industry v Tisovci zmodernizujú halu a prijmú 40 ľudí

Tisovec 27. apríla (TASR) - V spoločnosti CSM Industry v Tisovci vďaka výrobe bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8 Patria pre slovenskú armádu zmodernizujú výrobnú halu a prijmú desiatky nových zamestnancov. Slovenský obranný priemysel bude mať na výrobe vozidiel približne 60-percentné zapojenie, pôvodne sa hovorilo o asi 40 percentách. Vo štvrtok to v Tisovci uviedli minister obrany Jaroslav Naď a riaditeľ CSM Industry Tomáš Maroš.



"Celkový balík, ktorý sa prefinancuje tu v Tisovci, je viac ako 50 miliónov eur. Pre spoločnosť Patria, s ktorou má CSM Industry dohodu, bude Tisovec slúžiť ako regionálne centrum pre ďalšie prípadné zákazky, ktoré sú už aj v procese dohodnuté, pre iných zákazníkov vo svete," skonštatoval Naď.



Vďaka výrobe obrnených vozidiel v CSM Industry zamestnajú približne 40 nových ľudí, v súčasnosti má podnik asi 90 zamestnancov. Zákazka tiež prinesie modernizáciu priestorov, v ktorých sa budú vozidlá vyrábať. Polovicu zo štvormiliónovej investície bude hradiť fínska Patria.



Nákup 76 BOV schválila vláda koncom marca 2022, vlani auguste Slovensko uzavrelo s Fínskom medzivládnu dohodu. Celková cena zákazky vrátane logistiky, infraštruktúry a munície je 447 miliónov eur.



"Prvých 12 vozidiel bude vyrobených vo Fínsku, na tých sa už robí. Participujú na tom aj slovenskí zamestnanci, ktorí odišli a postupne budú odchádzať na zaškolenie. Očakávame, že prvé vozidlo by mohlo prísť na Slovensko v septembri," priblížil Naď s tým, že na jeseň by mala odštartovať aj výroba v slovenských podnikoch. Výroba každého z vozidiel sa začne v štátnej spoločnosti Konštrukta Defence podvozkom, pokračovať bude v Tisovci.



"Podvozková časť pôjde do našej fabriky, kde sa bude vyrábať celá korba vozidla. Následne sa korba bude montovať, to znamená, že celé vozidlo sa vo finále zmontuje na Slovensku. Vozidlo bude otestované, vyskúšané a bude ponorené v bazéne, keďže podmienkou ministerstva bolo, aby dokázalo plávať," dodal Maroš.



Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín Vyšehradskej štvorky i ďalších krajín východnej Európy.