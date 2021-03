V CSS Kolonka pristavajú výťah a únikové protipožiarne schodisko

Púchov 12. marca (TASR) – Centrum sociálnych služieb (CSS) Kolonka v Púchove bude mať do jesene nový evakuačný výťah a únikové protipožiarne schodisko. Základný kameň stavby financovanej Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) ako zriaďovateľom poklepali tento týždeň.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, celková investícia kraja presiahne pol milióna eur. Prístavba štvorpodlažnej budovy vyrieši problém s protipožiarnou bezpečnosťou zariadenia tým, že zabezpečí rýchly a spoľahlivý presun imobilných klientov do bezpečia.



„Súčasťou projektu je aj elektronický a hlasový požiarny systém. Vďaka novému výťahu zas bude možné prevážať aj pacientov ležiacich na lôžku. Celá investícia je financovaná z rozpočtu župy a dokončená by mala byť koncom augusta tohto roka,“ doplnil Baška.