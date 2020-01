V daňových rajoch sídli najviac firiem za posledné roky

Bratislava 22. januára (TASR) - Rok 2019 bol pre slovenské firmy v daňových rajoch rekordný. Potvrdzuje to posledná analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, podľa ktorej medziročne pribudlo v daňových rajoch o 115 firiem viac ako v roku 2018 a dovedna tam sídli 4996 slovenských podnikov.



"Aj keď počet slovenských firiem v daňových rajoch z roka na rok narastá, sme presvedčení, že daňové raje dosiahli svoj strop," tvrdí Petra Štěpánová, analytička spoločnosti. Najvyšší nárast (64 firiem) totiž Bisnode zaznamenal až v treťom kvartáli minulého roka, keď daňové raje na chvíľu ožili vďaka Spojeným štátom americkým. "Tie za celý minulý rok pripísali 160 nových firiem. Aktuálne tu sídli 1228 našich podnikov, čím sa Spojené štáty americké stali pre Slovákov najobľúbenejšou destináciou s daňovým zvýhodnením," dodáva analytička.



Spojené štáty americké s nárastom slovenských firiem predbehli dovtedy najobľúbenejší daňový raj pre Slovákov Holandsko. To v minulom roku pripísalo rovnako ako Malta iba deväť našich podnikov. "O väčšom náraste počtu slovenských firiem môžeme hovoriť už iba v prípade Lotyšska, kde aktuálne sídli 144 našich spoločností, pričom ich počet v roku 2019 narástol o 18 firiem. Ostatné daňové raje v počtoch stagnovali alebo zaznamenali dokonca odlev slovenských firiem," dodáva Štěpánová. Najvyšší odlev podľa analýzy zaznamenali Cyprus (40 firiem) a Seychelská republika (29 podnikov).



Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj majú v základnom kapitále týchto spoločností investovaných vyše 10,5 miliardy eur. Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (970), v oblasti profesijných a vedeckých činností (904) a v oblasti nehnuteľností (656).