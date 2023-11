V. De Galhau: Európska centrálna banka vyhráva boj proti inflácii

Paríž 9. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nebude zvyšovať úrokové sadzby, pokiaľ ju nečakané okolnosti neprinútia pokračovať v boji proti inflácii. Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky člen Rady guvernérov ECB Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



ECB minulý mesiac ponechala sadzby nezmenené po tom, ako ich od júla 2022 zvýšila desaťkrát po sebe v snahe zastaviť prudký rast spotrebiteľských cien po pandémii koronavírusu a ruskej invázii na Ukrajinu. ECB vyhráva boj proti inflácii, povedal de Galhau, ktorý je zároveň guvernérom francúzskej centrálnej banky.



"Ak nepríde prekvapenie alebo šok, zvyšovanie našich kľúčových sadzieb sa skončilo," dodal predstaviteľ ECB, pričom zdôraznil, že je ešte príliš skoro hovoriť o ich znižovaní. K dvojpercentnému cieľu, ktorý si určila ECB, by sa mala inflácia v eurozóne podľa neho vrátiť do roku 2025.